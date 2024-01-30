Нині за доступними посиланнями можна побачити лише ім'я ліквідованого окупанта – Міщеряков Ігор Олегович та його фото. Зокрема, про загибель росіянина інформацію опублікували гімназія імені О.С. Пушкіна міста Шахти, що у Ростовській області, та Шахтинський автодорожний інститут (філіал) Південно-Російського державного політехнічного університету імені М.І.Платова.

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Визнали загибель, але швидко передумали

Так, гімназія в російському місті Шахти опублікувала допис, у якому підтвердила загибель одного зі своїх випускників, який служив на ВДК "Новочеркаськ". У повідомленні мовилося, що загинув старший матрос Ігор Міщеряков, який закінчив гімназію у 2017 році.

Ігор народився 19 липня 2001 року, проживав у місті Шахти. Після закінчення 9 класу вступив до коледжу ШАДІ, а після його закінчення підписав контракт на службу до ВМФ РФ ЗС РФ. З серпня 2021 року проходив службу в 197-й бригаді великих десантних кораблів ВМФ РФ ВДК "Новочеркаськ" у званні матроса. З початком СВО брав участь у бойових діях. 01.09.2022 року за виявлений героїзм та мужність був нагороджений урядовою нагородою – медаль "За Відвагу". Дослужився до звання – старший матрос. Загинув 26 грудня 2023 року. Нагороджений Орденом Мужності посмертно,

– мовилося у дописі, який цитували у росЗМІ.

Таким чином, Міщеряков став першим, кого у Росії офіційно визнали загиблим під час знищення ВДК "Новочеркаськ". Також про смерть окупанта написали й на офіційній сторінці Шахтинського автодорожного інституту.

Однак, коли дописи навчальних закладів почали цитувати у ЗМІ, то у гімназії та інституті видалили дописи. Нині за посиланнями немає жодної інформації, а лише фото загиблого Міщерякова.



У Росії видаляють дописи про загиблого Міщерякова / Скриншот

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