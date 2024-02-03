Спікер Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону розповів про значення "Івановца" та про проблеми, з якими стикнулися росіяни після успішної роботи Сил оборони. За його словами, ворога зараз відрізано від Севастополя, а там залишилася інфраструктура та "Калібри".

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Плетенчук розповів про "Івановєц"

Окупанти називали "Івановєц" найкращим серед інших – до того, як він поповнив підводний флот. Те, що таких кораблів було усього три, свідчить багато про що.

Кількість бойових частин корабля була великою з огляду на кількість екіпажу в понад 40 осіб. Також "Івановєц" мав різноманітні системи озброєння для різних видів бою, а головне – чотири пускових з ракетами "Москіт", які мають дальність до 130 кілометрів.

Фактично це катер, який має топити кораблі. Це досить серйозна одиниця, вона входить до складу так званого бойового ядра Чорморського флота і досить зубаста,

– описав його спікер Військово-морських сил ЗСУ.

Але "Івановєц" – корабель часів СРСР. Тобто недостатньо старий, щоб його списати, але і не достатньо новий. Він не був розрахований на сучасні виклики. Наприклад, не кожна система озброєння здатна нахилитися на потрібний кут, щоб уразити дрон.

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У ВМС оцінили стан Чорноморського флоту Росії

До повномасштабного вторгнення окупанти мали 80 бойових одиниць, із них 30 – 35 великих із великим радіусом дії, наприклад, великі десантні кораблі, підводні човни, сторожові кораблі, мінні загороджувачі. Зараз же 25 одиниць знищено, 15 у ремонті.

У відсотках це вже досить суттєво. Вони мають сполучення з іншими акваторіями – з Каспійською флотилією. Внутрішніми водами можуть навіть з Балтики перетягнути щось на кшталт тих же ракетних катерів. Вони пройдуть внутрішніми водами – сенсу нема. Чорноморський флот досить тривалий час у такому стані, коли окрім кораблів, які є платформами для крилатих ракет типу "Калібр", застосовувати проти України росіяни нічого не можуть. Але і з цим виникли проблеми: їх відрізали від Севастополя, де розташована їхня основна логістична база,

– пояснив Плетенчук.

До того ж ідеться не тільки про військову інфраструктуру, як-от пальне чи озброєння, але й цивільну – це стосується провізії і загалом перебування родин моряків.

"Калібри" теж лишилися у Севастополі. У Новоросійську, швидше за все, не вирішена проблема з завантаженням "Калібрів" на кораблі, тож росіяни змушені ризикувати і "заскакувати" в Севастополь.

Ворог думає, як реагувати на ці виклики, констатував Плетенчук.

Про те, скільки кораблів Росія втратила від початку повномасштабної війни, читайте у цьому матеріалі.