Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. По его словам, уничтожение российских кораблей также имеет прямое влияние на угрозу десанта для Украины, информирует 24 Канал.
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В ВМС рассказали о влиянии уничтожения кораблей на Россию
Плетенчук отметил, что любая единица в море, которую уничтожают, отвечает за какой-то участок работы. Поэтому это, безусловно, имеет влияние на возможности страны в акватории моря.
Что касается ракетоносителей, например, "Аскольд" и "Ростов-на-Дону", то они (россияне – 24 Канал) не могут нанести из них огневые поражения,
– пояснил представитель ВМС.
Плетенчук также отметил, что российские десантные корабли, которые по размеру, такие, что их уже нельзя завезти из Босфора в Черное море, соответственно снижают риски высадки десанта. В конце концов он отметил, что когда россияне каждый этот класс лодок теряют, то у оккупантов исчезают и какие-то оперативные возможности.
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В Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины рассказали, что около 33% боевых кораблей российского Черноморского флота Украина вывела из строя за время широкомасштабного вторжения.
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, наши военные вывели из строя 24 российских корабля и одну подводную лодку,
– написали в СтратКоми.
Военные отметили, что, по данным из открытых источников, по состоянию на начало широкомасштабного вторжения Черноморский флот насчитывал 74 боевых корабля. Напоследок в СтратКоми напомнили оккупантам, что "агрессия против Украины вредна для вашего флота".