Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. По его словам, уничтожение российских кораблей также имеет прямое влияние на угрозу десанта для Украины, информирует 24 Канал.

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В ВМС рассказали о влиянии уничтожения кораблей на Россию

Плетенчук отметил, что любая единица в море, которую уничтожают, отвечает за какой-то участок работы. Поэтому это, безусловно, имеет влияние на возможности страны в акватории моря.

Что касается ракетоносителей, например, "Аскольд" и "Ростов-на-Дону", то они (россияне – 24 Канал) не могут нанести из них огневые поражения,

– пояснил представитель ВМС.

Обратите внимание! Российский корабль "Аскольд" и подводная лодка "Ростов-на-Дону" поразили украинские военные. Сейчас оба эти судна находятся на ремонте, поэтому не могут выполнять свои функции.

Плетенчук также отметил, что российские десантные корабли, которые по размеру, такие, что их уже нельзя завезти из Босфора в Черное море, соответственно снижают риски высадки десанта. В конце концов он отметил, что когда россияне каждый этот класс лодок теряют, то у оккупантов исчезают и какие-то оперативные возможности.

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В Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины рассказали, что около 33% боевых кораблей российского Черноморского флота Украина вывела из строя за время широкомасштабного вторжения.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, наши военные вывели из строя 24 российских корабля и одну подводную лодку,

– написали в СтратКоми.

Военные отметили, что, по данным из открытых источников, по состоянию на начало широкомасштабного вторжения Черноморский флот насчитывал 74 боевых корабля. Напоследок в СтратКоми напомнили оккупантам, что "агрессия против Украины вредна для вашего флота".