Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. За його словами, знищення російських кораблів також має прямий вплив на загрозу десанту для України, інформує 24 Канал.

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У ВМС розповіли про вплив знищення кораблів на Росію

Плетенчук наголосив, що будь-яка одиниця у морі, яку знищують, відповідає за якусь ділянку роботи. Тому це, безумовно, має вплив на можливості країни в акваторії моря.

Що стосується ракетоносіїв, наприклад, "Аскольд" і "Ростов-на-Дону", то вони (росіяни – 24 Канал) не можуть завдати з них вогневі ураження,

– пояснив речник ВМС.

Зверніть увагу! Російський корабель "Аскольд" та підводний човен "Ростов-на-Дону" вразили українські військові. Наразі обидва ці судна перебувають на ремонті, тому не можуть виконувати свої функції.

Плетенчук також зауважив, що російські десантні кораблі, які за розміром, такі, що їх уже не можна завезти з Босфору у Чорне море, відповідно знижують ризики висадки десанту. Зрештою він наголосив, що коли росіяни кожен цей клас човнів втрачають, то в окупантів зникають і якісь оперативні можливості.

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В Управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України розповіли, що близько 33% бойових кораблів російського Чорноморського флоту Україна вивела з ладу за час широкомасштабного вторгнення.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, наші військові вивели з ладу 24 російських кораблі та один підводний човен,

– написали у СтратКомі.

Військові зазначили, що, за даними з відкритих джерел, станом на початок широкомасштабного вторгнення Чорноморський флот налічував 74 бойових кораблі. Наостанок у СтратКомі нагадали окупантам, що "агресія проти України шкідлива для вашого флоту".