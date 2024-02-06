Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. За його словами, знищення російських кораблів також має прямий вплив на загрозу десанту для України, інформує 24 Канал.
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У ВМС розповіли про вплив знищення кораблів на Росію
Плетенчук наголосив, що будь-яка одиниця у морі, яку знищують, відповідає за якусь ділянку роботи. Тому це, безумовно, має вплив на можливості країни в акваторії моря.
Що стосується ракетоносіїв, наприклад, "Аскольд" і "Ростов-на-Дону", то вони (росіяни – 24 Канал) не можуть завдати з них вогневі ураження,
– пояснив речник ВМС.
Плетенчук також зауважив, що російські десантні кораблі, які за розміром, такі, що їх уже не можна завезти з Босфору у Чорне море, відповідно знижують ризики висадки десанту. Зрештою він наголосив, що коли росіяни кожен цей клас човнів втрачають, то в окупантів зникають і якісь оперативні можливості.
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В Управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України розповіли, що близько 33% бойових кораблів російського Чорноморського флоту Україна вивела з ладу за час широкомасштабного вторгнення.
За даними Генерального штабу Збройних сил України, наші військові вивели з ладу 24 російських кораблі та один підводний човен,
– написали у СтратКомі.
Військові зазначили, що, за даними з відкритих джерел, станом на початок широкомасштабного вторгнення Чорноморський флот налічував 74 бойових кораблі. Наостанок у СтратКомі нагадали окупантам, що "агресія проти України шкідлива для вашого флоту".