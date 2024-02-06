Супутникові знімки від 2 грудня 2023 року та 30 січня 2024 року свідчать про відсутність ремонтних робіт на російському військовому кораблі "Аскольд", який був заведений у сухий док в окупованому Криму. За цей час змін у стані корабля не відзначено.

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Росіяни не почали ремонтували "Аскольд"

Попри відсутність видимих ремонтних робіт, заведення "Аскольда" у сухий док може свідчити про плани російського керівництва відновити корабель, який раніше постраждав від удару по заводу "Затока" у Керчі.

В окупованому Криму росіяни завели пошкоджений військовий корабель "Аскольд" у сухий док. Росіяни намагаються приховати пошкоджену частину корабля спеціальними спорудами,

– зазначає портал "Мілітарний".

Після атаки на завод "Затока", де "Аскольд" зазнав пошкоджень, корабель не ремонтували. Це викликає питання про реальні наміри окупантів щодо потенційного його відновлення та наявності для цього ресурсів.



Корабель "Аскольд" росіян у грудні 2023 року та в січні 2024-го / twitter.com / @MT_Anderson

Що цьому передувало

Ще 4 листопада 2023 року у Керчі, що в тимчасово окупованому Криму, пролунали вибухи. Очевидно, так звана "російська протиповітряна оборона" не змогла зупинити ракету SCALP-EG.

Судно "Аскольд", пошкоджене під час удару по суднобудівному заводу "Затока", окупанти обіцяли ввести в експлуатацію в грудні 2023 року, але цього не сталося.

Додамо, що сам корабель "Аскольд" почали зводити у 2015 році та спустили на воду всього у 2021-му. На момент атаки він, ймовірно, перебував на стадії випробовувань.

Аналітики та експерти уважно стежать за подальшою долею "Аскольда", адже його стан може вказувати на потенційні плани загарбників та можливості російського Чорноморського флоту.

Варто сказати, що видання The Economist нещодавно відзначало успіхи України в Чорному морі, констатуючи, що Росія програє битву за акваторію. За словами аналітиків, Силам оборони нашої держави вдалось знищити щонайменше 22 з 80 бойових кораблів російського Чорноморського флоту та пошкодити 13 суден.