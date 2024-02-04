Раніше речник ВМС Збройних сил України Дмитро Плетенчук розповів про те, що у Криму готуються відновлювати російський корабель "Аскольд". Він запевняв, що судно було піднято з води та поставлено на причал.

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Росіяни не поспішають відновлювати корабель

Ще 4 листопада 2023 року Збройні Сили України знищили корабель Чорноморського флоту Росії "Аскольд", який належав до проєкту "Каракурт". Він так і не встиг взяти участь у війні проти України.

Відомо, що на той момент судно було абсолютно новим та перебувало на етапі дооснащення та кінцевих випробувальних робіт.

ЗСУ вразили "Аскольд" прямим влучення у його ракетні пускові установки. Корабель хоч і залишився на плаву, проте отримав критичні пошкодження важливих елементів. Наприклад, корвет росіянам довелося б відбудовувати фактично "з нуля".

Він був виведений з ладу. Тоді запевнили що найближчим часом ракетоносій не підлягатиме експлуатації.

За даними Повітряних сил, ураження по ворожому "Аскольду" було завдано французькими ракетами SCALP, які мають радіус дії у 560 кілометрів.

Втім, наразі окупанти навіть не намагаються відновити пошкоджене судно, попри гучні обіцянки. Про це свідчать супутникові фотографії, зроблені 30 січня.

Порівняння стану ураженого "Аскольду" / Фото із відкритих джерел

На цих кадрах немає жодних змін, порівняно із тими, які були оприлюднені 2 грудня.

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