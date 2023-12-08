Речник ВМС Збройних сил України Дмитро Плетенчук розповів про те, що у Криму готуються відновлювати російський корабель "Аскольд".

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Відновлення російського судна

Ракетоносій Росії "Аскольд", котрий було уражено, вони підняли з води, поставили на причал. І, скоріш за все, зараз будуть намагатися його відновлювати. Принаймні зараз мають дефектувати,

– розповів Плетенчук.

Речник також нагадав, що малих ракетних кораблів, до яких належить і "Аскольд", у морі планувалося п’ять одиниць.

Один із таких кораблів нещодавно поповнив склад Чорноморського флоту Росії.

Нещодавно вони з Зеленодольська (у Казані - 24 Канал) Волгою спустили ще один. Називається він "Туча". Це точно такий же проєкт і зараз він вже в Чорному морі,

– зауважив речник.

Плетенчук також наголосив, що раніше неодноразово обговорювали про те, чи можливо поповнити Чорноморський флот, зважаючи на те, що Босфор закрито.

За його словами, внутрішніми водами з заводу, росіяни змогли протягнути корабель попри габарити. Наразі він перебуває на ходових випробувань біля Новоросійська.

Що цьому передувало