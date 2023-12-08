Речник ВМС Збройних сил України Дмитро Плетенчук розповів про те, що у Криму готуються відновлювати російський корабель "Аскольд".
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Відновлення російського судна
Ракетоносій Росії "Аскольд", котрий було уражено, вони підняли з води, поставили на причал. І, скоріш за все, зараз будуть намагатися його відновлювати. Принаймні зараз мають дефектувати,
– розповів Плетенчук.
Речник також нагадав, що малих ракетних кораблів, до яких належить і "Аскольд", у морі планувалося п’ять одиниць.
Один із таких кораблів нещодавно поповнив склад Чорноморського флоту Росії.
Нещодавно вони з Зеленодольська (у Казані - 24 Канал) Волгою спустили ще один. Називається він "Туча". Це точно такий же проєкт і зараз він вже в Чорному морі,
– зауважив речник.
Плетенчук також наголосив, що раніше неодноразово обговорювали про те, чи можливо поповнити Чорноморський флот, зважаючи на те, що Босфор закрито.
За його словами, внутрішніми водами з заводу, росіяни змогли протягнути корабель попри габарити. Наразі він перебуває на ходових випробувань біля Новоросійська.
Що цьому передувало
- 4 листопада у Криму чули вибухи в районі Керченського мосту та в районі суднобудівельного заводу. Пізніше оприлюднили інформацію про те, що був уражений російський корабель "Аскольд". Згодом у міноборони Росії підтвердили пошкодження ракетоносія, який перебував на заводі.
- Внаслідок атаки на суднобудівний завод "Залів" у Керчі корабель "Аскольд" проєкту "Каракурт" зазнав суттєвих пошкоджень. Він був виведений з ладу. Тоді запевнили що найближчим часом ракетоносій не підлягатиме експлуатації.
- Згодом Росія почала перекидати свої кораблі з окупованого Криму до Новоросійська. Причиною стало серії успішних ударів України по Чорноморському флоту Росії в Криму. Втечу російських окупантів з окупованого Криму до Новоросійська зафіксували агенти "Атеш" зі складу військових Чорноморського флоту Росії. Партизанам вдалося зафіксувати перекидання кораблів, військ і техніки противника в порту "Кавказ".