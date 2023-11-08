Внаслідок атаки на суднобудівний завод "Залів" у Керчі корабель "Аскольд" проєкту "Каракурт" зазнав суттєвих пошкоджень. Зараз він виведений з ладу та найближчий час не підлягатиме експлуатації.

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Україна проводить кампанію в Криму

Аналітики вважають, що український удар по російському суднобудівному заводу в Керчі в окупованому Криму 4 листопада завдав значних пошкоджень кораблю Чорноморського флоту Росії.

Відповідно до фото, опублікованих 7 листопада, судно буде непридатним для експлуатації в "осяжному майбутньому".

За оцінками ISW, українські сили проводять кампанію з перекриття російської військової інфраструктури в окупованому Криму, насамперед об'єктів Чорноморського флоту Росії, з червня 2023 року. Метою є знизити здатність росіян використовувати Крим як плацдарм і тил для російських операцій на Півдні України.

Україна знищила ракетоносій ворога, який навіть не вийшов із заводу