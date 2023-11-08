Внаслідок атаки на суднобудівний завод "Залів" у Керчі корабель "Аскольд" проєкту "Каракурт" зазнав суттєвих пошкоджень. Зараз він виведений з ладу та найближчий час не підлягатиме експлуатації.
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Україна проводить кампанію в Криму
Аналітики вважають, що український удар по російському суднобудівному заводу в Керчі в окупованому Криму 4 листопада завдав значних пошкоджень кораблю Чорноморського флоту Росії.
Відповідно до фото, опублікованих 7 листопада, судно буде непридатним для експлуатації в "осяжному майбутньому".
За оцінками ISW, українські сили проводять кампанію з перекриття російської військової інфраструктури в окупованому Криму, насамперед об'єктів Чорноморського флоту Росії, з червня 2023 року. Метою є знизити здатність росіян використовувати Крим як плацдарм і тил для російських операцій на Півдні України.
Україна знищила ракетоносій ворога, який навіть не вийшов із заводу
- Україна 4 листопада уразила російський ракетоносій "Каракурт", який був абсолютно новим. Жодна країна раніше не робила такого. Українські сили атакували ракетоносій "Каракурт", який тепер доведеться відновлювати майже "з нуля".
- Річ у тім, що влучання ракетами SCALP припали саме на центральну частину корпусу корвета "Аскольд", де були розміщені 8 вертикальних пускових установок для запуску крилатих ракет "Калібр" та/або П-800 "Онікс". Тобто, внаслідок влучання знищено збройну систему судна.
- Ймовірно, Росія захоче оголосити про відновлення цього судна, однак його фактично доведеться побудувати з початку.