Вследствие атаки на судостроительный завод "Залов" в Керчи корабль "Аскольд" проекта "Каракурт" получил серьезные повреждения. Сейчас он выведен из строя и в ближайшее время не подлежит эксплуатации.
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Украина проводит кампанию в Крыму
Аналитики считают, что украинский удар по российскому судостроительному заводу в Керчи в оккупированном Крыму 4 ноября нанес значительные повреждения кораблю Черноморского флота России.
Согласно фото, опубликованным 7 ноября, судно будет непригодным для эксплуатации в "обозримом будущем".
По оценкам ISW, украинские силы проводят кампанию по перекрытию российской военной инфраструктуры в оккупированном Крыму, прежде всего объектов Черноморского флота России, с июня 2023 года. Целью является снизить способность россиян использовать Крым как плацдарм и тыл для российских операций на юге Украины.
Украина уничтожила ракетоноситель врага, который даже не вышел из завода
- Украина 4 ноября поразила российский ракетоноситель "Каракурт", который был совершенно новым. Ни одна страна раньше не делала такого. Украинские силы атаковали ракетоноситель "Каракурт", который теперь придется восстанавливать почти "с нуля".
- Дело в том, что попадания ракетами SCALP пришлись именно на центральную часть корпуса корвета "Аскольд", где были размещены 8 вертикальных пусковых установок для запуска крылатых ракет "Калибр" и/или П-800 "Оникс". То есть, в результате попадания уничтожена вооруженная система судна.
- По всей вероятности, Россия захочет объявить о восстановлении этого судна, однако его фактически придется построить с начала.