Спикер ВМС Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук рассказал о том, что в Крыму готовятся восстанавливать российский корабль "Аскольд".

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Восстановление российского судна

Пораженный ракетеноситель России "Аскольд" они подняли с воды, поставили на причал. И, скорее всего, сейчас постараются его восстанавливать. По крайней мере, сейчас должны дефектировать,

– рассказал Плетенчук.

Спикер также напомнил, что малых ракетных кораблей, к которым относится и "Аскольд", в море планировалось пять единиц.

Один из таких кораблей недавно пополнил состав Черноморского флота России.

Недавно они из Зеленодольска (в Казани – 24 Канал) Волгой спустили еще один. Называется он "Туча". Это точно такой же проект и сейчас он уже в Черном море,

– заметил представитель.

Плетенчук также подчеркнул, что ранее неоднократно обсуждали о том, возможно ли пополнить Черноморский флот, учитывая то, что Босфор закрыт.

По его словам, внутренними водами с завода россияне смогли протащить корабль, несмотря на габариты. В настоящее время он находится на ходовых испытаниях возле Новороссийска.

Что этому предшествовало