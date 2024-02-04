Ранее представитель ВМС Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук рассказал о том, что в Крыму готовятся восстанавливать российский корабль "Аскольд". Он уверял, что судно было поднято из воды и поставлено на причал.
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Россияне не спешат восстанавливать корабль
Еще 4 ноября 2023 года Вооруженные Силы Украины уничтожили корабль Черноморского флота России "Аскольд", который принадлежал к проекту "Каракурт". Он так и не успел принять участие в войне против Украины.
Известно, что на тот момент судно было абсолютно новым и находилось на этапе дооснащения и конечных испытательных работ.
ВСУ поразили "Аскольд" прямым попаданием в его ракетные пусковые установки. Корабль хоть и остался на плаву, однако получил критические повреждения важных элементов. Например, корвет россиянам пришлось бы отстраивать фактически "с нуля".
Он был выведен из строя. Тогда заверили, что в ближайшее время ракетоноситель не подлежит эксплуатации.
По данным Воздушных сил, поражения по вражескому "Аскольду" было нанесено французскими ракетами SCALP, которые имеют радиус действия в 560 километров.
Впрочем, пока оккупанты даже не пытаются восстановить поврежденное судно, несмотря на громкие обещания. Об этом свидетельствуют спутниковые фотографии, сделанные 30 января.
Сравнение состояния пораженного "Аскольда" / Фото из открытых источников
На этих кадрах нет никаких изменений, по сравнению с теми, которые были обнародованы 2 декабря.
Россия вынужденно вернулась к проекту "Каракурт": основное
- Представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук рассказал, что россияне были вынуждены вернуться к проекту 22800 "Каракурт" и производству малых ракетных кораблей, ведь Украина не поставляет установки стране-агрессору из-за введенных после 2014 года санкций.
- Плетенчук также сообщил, что до полномасштабной войны россияне планировали построить для Черноморского флота 5 таких кораблей. Среди них – "Циклон", который сейчас используют как корабль-ПВО, чтобы прикрывать пункт базирования в Севастополе. В частности, "Аскольд", который они якобы пытались восстановить.
- В то же время говорится о кораблях "Амур" и "Туча". Пятое судно еще будут строить.