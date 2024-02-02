Капитан 1 ранга запаса ВМС Украины, стратегический эксперт "Соната" Андрей Рыженко рассказал 24 Каналу, как украинские разведчики смогли потопить российский катер.

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Как удалось поразить "Ивановец"

Капитан 1 ранга запаса ВМС Украины рассказал, что после выхода из зерновой сделки в июле 2023 года россияне демонстративно объявили о запрете судоходства через северо-западную часть Черного моря.

По его словам, с тех пор два таких катера постоянно находились в Донузлаве и были готовы нанести ракетные удары по судам, которые намеревались зайти в порты нашего побережья, в частности, в Одессу, Очаков и возможно, Николаев.

Он отметил, что "Ивановец" был вооружен ракетами "Москит". Они довольно мощные, несмотря на то, что им уже около 40 лет.

Но это была одна из, скажем, самых мощных противокорабельных ракет в истории мира, которая была создана,

– заявил Рыженко.

По его мнению, украинские военные каким-то образом подловили, когда этот катер в очередной раз вышел из озера Донузлав. Наши морские дроны потихоньку приблизились к нему и фактически неожиданно нанесли по нему удары.

Мог ли выжить экипаж катера

Рыженко предполагает, что экипаж пытался как-то обороняться, потому что заметны следы от пуль. В то же время есть такая информация, что на корабле фактически не было тепловизоров, благодаря которым можно обнаруживать такие цели, как надводные дроны. Единственный, который был, лежал в сейфе командира катера.

По его словам, после удара первого дрона "Ивановец" потерял ход, а потом другой уже фактически зашел внутрь катера через пробоину под контейнером-отсеком для ракет и там взорвался.

Я так понимаю, полностью был уничтожен корабль, и фактически мгновенно утонул,

– сказал капитан 1 ранга запаса ВМС.

Он считает, что, вероятнее всего, весь экипаж также погиб в тот момент. Россия же не спешит признавать свои потери, и это касается в целом всех судов, которые были нами уничтожены, начиная с крейсера "Москва".

По его словам, россияне обычно в таких случаях говорят о незначительном количестве потерь, но частно семьям погибших военнослужащих будут что-то рассказывать и компенсировать. В конце концов мы узнаем о реальных цифрах потерь и они не слишком будут отличаться от наших предположений.

Уничтожение "Ивановца": главное