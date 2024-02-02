Предположительно, на борту "Ивановца" были противокорабельные ракеты "Москит". Стоимость такого корабля – ориентировочно 60 – 70 миллионов долларов.

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Что в ВМС говорят об "Ивановце"

Это достаточно серьезная боевая единица, которая была предназначена для уничтожения надводных целей противника и имела соответствующее ракетное вооружение с радиусом действия до 130 километров,

– сказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Корабли этого проекта больше не строят. Всего таких в составе Черноморского флота было три.

Поднимут ли россияне "Ивановец" и будут ли его восстанавливать

"Практика подъема даже затопленных единиц есть во многих флотах мира, потому что эти единицы достаточно дорогие. Но учитывая то, что эти единицы давно сняты с производства, восстановить судно будет очень сложно, потому что соответствующих запчастей фактически больше нет. Даже если эту единицу поднимут и, скорее всего, должны поднять, учитывая то, где она затонула, то о восстановлении пока говорить рано", – объяснил Плетенчук.

Что известно о ракетном катере "Ивановец"