Предположительно, на борту "Ивановца" были противокорабельные ракеты "Москит". Стоимость такого корабля – ориентировочно 60 – 70 миллионов долларов.
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Что в ВМС говорят об "Ивановце"
Это достаточно серьезная боевая единица, которая была предназначена для уничтожения надводных целей противника и имела соответствующее ракетное вооружение с радиусом действия до 130 километров,
– сказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.
Корабли этого проекта больше не строят. Всего таких в составе Черноморского флота было три.
Поднимут ли россияне "Ивановец" и будут ли его восстанавливать
"Практика подъема даже затопленных единиц есть во многих флотах мира, потому что эти единицы достаточно дорогие. Но учитывая то, что эти единицы давно сняты с производства, восстановить судно будет очень сложно, потому что соответствующих запчастей фактически больше нет. Даже если эту единицу поднимут и, скорее всего, должны поднять, учитывая то, где она затонула, то о восстановлении пока говорить рано", – объяснил Плетенчук.
Что известно о ракетном катере "Ивановец"
- Судно относится к проекту 12411-М ("Молния"), который начали в СССР в 1973 году. Сам "Ивановец" построили в 1988 году, это третье поколение таких катеров.
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