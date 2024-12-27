Сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина в эфире телемарафона. Это существенно уменьшило численность противника, который продолжает пытаться воевать против Украины.

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Какие потери России на Запорожском направлении

Волошин рассказал, что на Запорожском направлении, кроме трех командиров России, удалось ликвидировать еще 150 российских военных.

Мы еще не сказали об остальных 150 (людей, – 24 Канал) потерь среди вражеских войск. На 150 человек уменьшилось количество тех, кто будет пытаться воевать против Украины,

– сообщил он.

Спикер добавил, что также было уничтожено несколько вражеских бронемашин, повреждено 3 танка. Волошин отметил, что Силы обороны прилагают максимум усилий для ликвидации оккупационных войск и их командования.

Напомним, что Силам обороны удалось ликвидировать трех российских капитанов во время операции в Запорожье с помощью HIMARS и дронов. Операцию провели с участием ГУР, СБУ, Сил беспилотных систем ВСУ и оперативной группировки "Таврия".