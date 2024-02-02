Ракетный катер Черноморского флота утонул и находится на дне Черного моря. В эфире национального телемарафона представитель ГУР МО Андрей Юсов рассказал, насколько весомой является потеря "Ивановца" для россиян, передает 24 Канал.
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Потеря в десятки миллионов долларов
Юсов уточнил, что поразить вражеский корабль удалось во время его боевого дежурства – когда он находился на рейде. Произошло несколько прямых попаданий, в результате чего "Ивановец" затонул неподалеку от озера Донузлав.
Представитель ГУР МО отметил, что уничтожение "Ивановца" – это действительно очень успешная операция, которая заставит командование Черноморского флота в очередной раз подумать над целесообразностью хранения вокруг Крыма вообще кораблей. Кроме того, это серьезно демотивирует российских моряков.
Это серьезная потеря. Кроме ресурсов и самой стоимости – это около 70 – 80 миллионов долларов, это и потеря боекомплекта, скорее всего – также потеря экипажа. Несмотря на то, что была попытка спасательной операции, она, по нашим данным, закончилась провалом,
– отметил Юсов.
Он также отметил, что эта спецоперация в очередной раз продемонстрировала эффективность украинских морских дронов. Представитель разведки добавил, что Украина будет продолжать вытеснять врага из украинской акватории.
"Полное уничтожение вражеского катера, который был на боевом дежурстве, – это серьезный успех для Украины и, соответственно, провал для флота агрессора", – подытожил представитель разведки.
Уничтожение "Ивановца": главное
- В ГУР днем 1 февраля сообщили, что в результате спецоперации уничтожен ракетный корабль врага "Ивановец". После нескольких прямых попаданий судно затонуло. В разведке также опубликовали кадры попадания морских дронов в борт ракетного катера.
- В ВМС ВСУ отметили, что это существенная потеря для России, ведь у нее было всего 3 таких судна. По предварительным данным, на борту было около 40 российских моряков из 41 бригады ракетных катеров, а также противокорабельные ракеты типа "Москит" с дальностью до 130 километров.
- Дмитрий Плетенчук сообщил, что корабли этого проекта – 12411-М "Молния" – больше не строят, поэтому восстановить "Ивановец" будет очень сложно. По словам представителя ВМС, если оккупанты и поднимут затонувший борт, то говорить о его восстановлении рано.