Ракетний катер Чорноморського флоту потонув і знаходиться на дні Чорного моря. В ефірі національного телемарафону представник ГУР МО Андрій Юсов розповів, наскільки вагомою є втрата "Івановца" для росіян, передає 24 Канал.

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Втрата у десятки мільйонів доларів

Юсов уточнив, що уразити ворожий корабель вдалося під час його бойового чергування – коли він знаходився на рейді. Відбулося кілька прямих влучань, унаслідок чого "Івановєц" затонув неподалік від озера Донузлав.

Представник ГУР МО зауважив, що знищення "Івановца" – це справді дуже успішна операція, яка змусить командування Чорноморського флоту вкотре подумати над доцільністю зберігання навколо Криму взагалі кораблів. Окрім того, це серйозно демотивує російських моряків.

Це серйозна втрата. Окрім ресурсів та самої вартості – це близько 70 – 80 мільйонів доларів, це і втрата боєкомплекту, швидше за все – також втрата екіпажа. Попри те, що була спроба рятувальної операції, вона, за нашими даними, закінчилася провалом,

– зазначив Юсов.

Він також наголосив, що ця спецоперація вкотре продемонструвала ефективність українських морських дронів. Представник розвідки додав, що Україна продовжуватиме витісняти ворога з української акваторії.

"Повне знищення ворожого катера, який був на бойовому чергуванні, – це серйозний успіх для України й, відповідно, провал для флоту агресора", – підсумував представник розвідки.

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