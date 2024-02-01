У Військово-Морських Силах розповіли, що могло бути на борту ракетоносія "Івановец".

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Що пішло на дно разом з "Івановцем"

Так, у ніч проти 1 лютого сили ГУР ліквідували російський ракетоносій у Криму. Відомо, що він належав до 41 бригади ракетних катерів та ніс бойове чергування, охороняючи пункт базування у Новоозерному.

У ВМС кажуть, що втрата цього судна дуже суттєва, адже Чорноморський флот Росії має лише три такі катери проєкту 1241.1, які озброєні протикорабельними ракетами типу "Москіт" з дальністю до 130 кілометрів.

Також особовий склад такого ракетоносія складає 40 моряків. А це означає, що наслідки скорочення корабельного складу після ураження "Івановец" у Росії є теж значними, наголосили у ВМС.

Наразі окупанти проводять пошуково-рятувальні роботи.

Ця операція — чергове нагадування російським загарбникам, що безкарно перебувати на території раніше окупованих об'єктів у Криму є шкідливим для їхнього здоров'я,

– заявили у ВМС.

Довідка: 41 бригада ракетних катерів не вперше зазнає втрат. Раніше спільними зусиллями Служба безпеки України та ВМС ЗС України було пошкоджено малий ракетний корабель проєкту 1239 "Самум".

Що відомо про ракети "Москит"

Це протикорабельна надзвукова крилата ракета. Виробництво стартувало ще у 1984 та завершилося вже в часи Путіна. Довжина корпусу – 9,3 метра. Розмах крил в польоті – 2,1 метра. Стартова маса – приблизно 3,9 тонни. Вага бойової частини – 300 кілограмів (на вибухову речовину припадає 150 кілограмів).

Ракета здатна розвивати швидкість польоту – до 2800 кілометрів у годину. Може влучати у ціль на відстані від 10 до 90 кілометрів (за умови польоту на малій висоті), до 250 кілометрів – за умови націлювання ракети для польоту на великій висоті.

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