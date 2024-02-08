Про це 24 Каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, додавши, що ворог використовує тактичну авіацію. Зокрема ввечері 8 лютого вдалося збити керовану авіаційну ракету Х-59, яка летіла на Дніпропетровщину.
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Чому Росія виводить кораблі навіть у шторм
"Ворог намагався продемонструвати силу, тому навіть попри шторм, коли погода стає трішки кращою, він вивів надводний ракетоносій – фрегат "Адмірал Макаров", 8 ракет типу "Калібр" готові до застосування" – розповіла Наталія Гуменюк.
Це означає, що окупанти планують втримувати напругу в Чорному морі. Це вони роблять, використовуючи тактичну авіацію. Наприклад, ракету Х-59 випустили з моря для атаки на Дніпропетровщину. Такі факти є свідченням того, що ворог не припинить свій терор і не перестане випробовувати системи та підрозділи протиповітряної оборони України.
Також це можна пов'язати з бажанням тримати нас в постійній напрузі, та з пошуком нових маршрутів руху снарядів, ракет або дронів під час наступних атак,
– додала Гуменюк.
За її словами, цілком очевидно, що наступні атаки будуть. Ворогу тільки потрібен час, щоб акумулювати свої зусилля. Україна вже спостерігала за рухом вантажних бортів з Тегерану до Москви. Це також може бути пов'язано з постачанням частин, з яких окупанти вже на своїй території збирають дрони-камікадзе, або з постачанням уже готових виробів.
Україна завдає Росії серйозних втрат у Чорному морі
- Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук наголосив, що знищення ворожих суден позначилось на оперативних можливостях Росії у Чорному морі. Наприклад, через ураження ракетоносіїв "Аскольд" і "Ростов-на-Дону" ворог не може використовувати їх для атак. Також знизились ризики висадки десанту, а загалом від початку повномасштабної війни Україна вивела з ладу 33% бойових кораблів Чорноморського флоту.
- Україна фактично відрізала Росії шлях до Севастополя, який був головною логістичною базою окупантів. Проблеми є не тільки з військовою інфраструктурою, а й з цивільною, наприклад з провізією. Ракети "Калібр" також залишилися у Севастополі, тому росіяни щоразу змушені сильно ризикувати, коли їх завантажують.
- Внаслідок спецоперації ГУР вдалося знищити російський катер "Івановєц". Його вартість близько 70 – 80 мільйонів доларів. Також ворог втратив боєкомплект, який був на борту та, ймовірно, екіпаж. У ГУР назвали це провалом для всього Чорноморського флоту.