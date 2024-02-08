Россияне атаковали город около 00:30. Есть информация о 1 погибшем. Еще 7 человек пострадали.
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Какие последствия обстрела
Под огнем оккупантов в очередной раз оказалась жилая застройка, где рядом с частным сектором находятся многоквартирные дома.
По местам попаданий вражеских ракет, тип которых сейчас выясняется, повреждено несколько жилых домов и учебных заведений, часть из них уничтожена.
Россияне семь раз обстреляли город – повредили 7 многоэтажек, 3 частных дома, 3 учебных заведения и админздание. Кроме того, пострадали 8 автомобилей,
– говорится в сообщении Вадима Филашкина.
Детали относительно масштабов нанесенного ущерба еще устанавливают. Известно, что во время ликвидации последствий ночного обстрела спасатели из-под завалов спасли 3 человек.
На месте частично разрушенного 3-этажного жилого дома спасателями из-под завалов спасено 2-х человек. Это женщина 1963 года рождения и мужчина 1986 года рождения,
– отметили в ГСЧС.
В частности, с одной из поврежденных квартир эвакуированы 5 человек, среди которых – 6-летний мальчик. Из-под завалов частного жилого дома спасателями также спасена еще одна женщина.
Они доставлены в больницу с минно-взрывными травмами и ушибами. У ребенка, к тому же диагностирована резаная рана головы.
В результате атаки россиян на мирный город, к сожалению, погибла 50-летняя женщина, которая работала сторожем и находилась в служебном помещении. Ее тело деблокировали из-под завалов разрушенного административного здания.
Ликвидация последствий атаки по городу / Фото ГСЧС
В целом спасатели ликвидировали по меньшей мере два пожара.
Ночью оккупанты атаковали не только Селидово: основное
- Оккупанты вечером, 7 февраля, запустили дроны-камикадзе типа "Шахед". Уже позже появилась информация о прилетах по Николаеву. В результате попаданий произошло возгорание на территории промышленного предприятия и частного дома. Также известно, что повреждения получили многоквартирные дома и объект спортивной инфраструктуры.
- В то же время взрывы слышали и в Одессе. В результате ночной дроновой атаки на Одессу есть повреждения гражданской инфраструктуры. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Ударом вражеского беспилотника повреждена недостроенная многоэтажка, выбито остекление. Также зафиксировано повреждение здания учебного заведения. Пожаров зафиксировано не было.