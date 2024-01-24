Эксперты британской организации Conflict Armament Research (CAR) изучают остатки баллистической ракеты, по которой Россия 2 января ударила по Харькову. На барометре обнаружили этикетку с написанным от руки корейским иероглифом "ㅈ".

Смотрите также Обо всем договорились раньше: каких новых опасностей ждать от поездки Путина в КНДР

Какие еще находки свидетельствуют о том, что это ракета КНДР

На других компонентах ракеты корейских иероглифов не было найдено. Однако эксперты обратили внимание на дополнительные фрагменты, такие как четкие приводы реактивной лопатки, узор болтов вокруг зажигателя и повторяющаяся маркировка цифрой 112. Учитывая это, по их мнению, это может быть северокорейская ракета KN-23 с дальностью полета до 700 км и боевой. частью весом 500 кг.

В частности, повторяющееся на ряде фрагментов ракеты число 112 может указывать на "завод 11 февраля" в Северной Корее, где собираются такие ракеты, или на 2023 год по северокорейскому календарю чучхэ.



Отметка 112 на ракете / Yonhap

CAR отметили, что использование Россией таких ракет является очередной демонстрацией ее намерения поддерживать свои военные усилия в Украине даже ценой подрыва глобальных режимов нераспространения.

Добавим, что ранее Великобритания направила экспертам ООН фотодоказательства, подтверждающие поставки КНДР в Россию.

Британская разведка показала спутниковые фото поставки из КНДР в Россию