Эксперты британской организации Conflict Armament Research (CAR) изучают остатки баллистической ракеты, по которой Россия 2 января ударила по Харькову. На барометре обнаружили этикетку с написанным от руки корейским иероглифом "ㅈ".
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Какие еще находки свидетельствуют о том, что это ракета КНДР
На других компонентах ракеты корейских иероглифов не было найдено. Однако эксперты обратили внимание на дополнительные фрагменты, такие как четкие приводы реактивной лопатки, узор болтов вокруг зажигателя и повторяющаяся маркировка цифрой 112. Учитывая это, по их мнению, это может быть северокорейская ракета KN-23 с дальностью полета до 700 км и боевой. частью весом 500 кг.
В частности, повторяющееся на ряде фрагментов ракеты число 112 может указывать на "завод 11 февраля" в Северной Корее, где собираются такие ракеты, или на 2023 год по северокорейскому календарю чучхэ.
Отметка 112 на ракете / Yonhap
CAR отметили, что использование Россией таких ракет является очередной демонстрацией ее намерения поддерживать свои военные усилия в Украине даже ценой подрыва глобальных режимов нераспространения.
Добавим, что ранее Великобритания направила экспертам ООН фотодоказательства, подтверждающие поставки КНДР в Россию.
Британская разведка показала спутниковые фото поставки из КНДР в Россию
- Разведка Великобритании владеет фото, свидетельствующие о том, что российские суда загружаются в северокорейском порту На фото зафиксировано, как на 3 российских корабля ("Майя", "Ангара" и "Мария") загружают контейнеры в восстановленном северокорейском порту Наджин перед транзитом в российские порты на Дальнем Востоке.
- Фото сделано в период с сентября по декабрь – после того, как США объявили, что баллистические ракеты из Северной Кореи были использованы Россией в Украине.
- Издание Bllomerg считает, что Россия, вероятно, получает ракеты и артиллерийские снаряды от Северной Кореи. дефицит собственного вооружения.