Россия, вероятно, получает ракеты и артиллерийские снаряды от Северной Кореи из-за дефицита собственного вооружения. Новый арсенал баллистических ракет Северной Кореи готов к первому реальному испытанию на поле сражения в Украине. По словам экспертов, они сходны по размеру и динамике полета к российским "Искандерам".

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Украина способна перехватывать эти ракеты

Доклад Центра стратегических и международных исследований показал, что американская система ПВО Patriot показала хороший результат в борьбе с российскими ракетами. В июне 2023 года, когда Россия пыталась вывести из строя батарею этой установки, защищавшей Киев, система сбила все 34 ракеты "Искандер" и "Кинжал".

Это предупреждение для российского президента Владимира Путина по использованию ракет KN-23 и KN-24.

Основными характеристиками северокорейских ракет является быстрое развертывание, маневровость в полете и поражение целей с определенной степенью точности, однако этого может оказаться недостаточно.

Система противоракетной обороны Patriot должна быть способна перехватывать баллистические ракеты малой дальности Северной Кореи, учитывая ее эффективность против российских "Искандеров".

– сказал Шаан Шейх, сотрудник проекта противоракетной обороны аналитического центра CSIS.

КНДР испытывает свои ракеты

С 2019 года армия Северной Кореи выпустила более сотни своих ракет в ходе испытаний. Вероятно, государство преследует цель создать арсенал, который впоследствии может насчитывать тысячи единиц.

Ракеты Северной Кореи стоят около 5 миллионов долларов в единицу, но КНДР нарастила производство. Продажа оружия является значимым движителем иностранных доходов и товаров из-за рубежа, в котором нуждается Северная Корея. Ким Чен Ын предоставляет Путину ракеты не только по коммерческим причинам.

Данных об эффективности этих образцов почти нет, поэтому лидер КНДР может предоставлять их для того, чтобы собрать информацию об эффективности. Это может помочь усовершенствовать будущие разработки.

Использование Россией баллистических ракет КНДР в Украине также дает КНДР ценную техническую и военную информацию, говорится в совместном заявлении Госдепартамента США и около 50 стран.

Обломки этих ракет, вероятно, находили в Харькове

Обломки, вероятно, северокорейских ракет, находили среди обломков от ударов по Харькову в начале января. По словам спикера Харьковской полиции Дмитрия Чубенко, по ключевым характеристикам они отличаются от ракет России. он считает, что они были из Северной Кореи.

Поставки этих ракет могут значительно расширить список вооружений, которые Россия может использовать против Украины. Россия существенно исчерпала свои запасы, так что такая "помощь" ей на руку.

Тем временем Ким Чен Ын пытается модернизировать свой арсенал. Южная Корея и Япония разворачивают батареи Patriot для защиты территорий от ударов Северной Кореи.

Россия могла использовать эти ракеты

Согласно отчету Исследовательской службы Конгресса, система Patriot имеет мощный радар, способный отслеживать до 100 целей, включая крылатые ракеты, баллистические ракеты и самолеты.

В конце декабря Россия активизировала бомбардировки. США установили, что Россия, вероятно, использовала северокорейские ракеты в ходе этой атаки. Использование этих ракет на поле боя может привести к тому, что количество ракет для систем ПВО сократится. Однако члены НАТО пообещали увеличить производство и закупку 1000 ракет Patriot для усиления противовоздушной обороны Украины.

Есть доказательства поставок ракет от КНДР в Россию.