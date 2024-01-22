Росія, ймовірно, отримує ракети та артилерійські снаряди від Північної Кореї через дефіцит власного озброєння. Новий арсенал балістичних ракет Північної Кореї готовий до першого реального випробування на полі бою в Україні. За словами експертів, вони подібні за розміром і динамікою польоту до російських "Іскандерів".

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Україна здатна перехоплювати ці ракети

Доповідь Центру стратегічних і міжнародних досліджень показала, що американська система ППО Patriot показала хороший результат у боротьбі з російськими ракетами. У червні 2023 року, коли Росія намагалася вивести з ладу батарею цієї установки, яка захищала Київ, система збила всі 34 ракети "Іскандер" і "Кинджал".

Це попередження для російського президента Владіміра Путіну щодо використання ракет KN-23 і KN-24.

Основними характеристиками північнокорейських ракет є швидке розгортання, маневровість в польоті та ураження цілей із певним ступенем точності, однак цього може бути недостатньо.

Система протиракетної оборони Patriot повинна бути здатна перехоплювати балістичні ракети малої дальності Північної Кореї, враховуючи її ефективність проти російських "Іскандерів",

– сказав Шаан Шейх, співробітник проєкту протиракетної оборони аналітичного центру CSIS.

КНДР випробовує свої ракети

Від 2019 року армія Північної Кореї випустила понад сотню своїх ракет під час випробувань. Ймовірно, держава має на меті створити арсенал, який згодом може налічувати тисячі одиниць.

Ракети Північної Кореї коштують близько 5 мільйонів доларів за одиницю, але КНДР наростила виробництво. Продаж зброї є значущим рушієм іноземних доходів та товарів з-за кордону, якого потребує Північна Корея. Кім Чен Ин надає Путіну ракети не лише з комерційних причин.

Даних про ефективність цих зразків майже немає, тож лідер КНДР може надавати їх для того, аби зібрати інформацію про ефективність. Це може допомогти вдосконалити майбутні розробки.

Використання Росією балістичних ракет КНДР в Україні також дає КНДР цінну технічну та військову інформацію, – мовиться у спільній заяві Держдепартаменту США цього та близько 50 країн.

Уламки цих ракет, ймовірно, знаходили у Харкові

Уламки, ймовірно, північнокорейських ракет, знаходили серед уламків від ударів по Харкову на початку січня. За словами речника Харківської поліції Дмитра Чубенка, за ключовими характеристиками вони відрізняються від ракет Росії. він вважає, що вони були з Північної Кореї.

Поставки цих ракет можуть значно розширити перелік озброєнь, які Росія може використовувати проти України. Росія суттєво вичерпала свої запаси, тож така "допомога" їй на руку.

Тим часом Кім Чен Ин намагається модернізувати свій арсенал. Південна Корея та Японія розгортають батареї Patriot для захисту територій від ударів Північної Кореї.

Росія могла використовувати ці ракети

Відповідно до звіту Дослідницької служби Конгресу, система Patriot має потужний радар, який здатний відстежувати до 100 цілей, включно з крилатими ракетами, балістичними ракетами та літаки.

Наприкінці грудня Росія активізувала бомбардування. США встановили, що Росія, ймовірно, використала північнокорейські ракети під час цієї атаки. Використання цих ракет на полі бою може призвести до того, що кількість ракет для систем ППО скоротиться.Однак члени НАТО пообіцяли збільшити виробництво та закупівлю 1000 ракет Patriot для посилення протиповітряної оборони України.

Є докази постачання ракет від КНДР до Росії