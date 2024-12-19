Цю інформацію оплилюднив заступник міністра оборони Люк Поллард під час виступу в Палаті громад. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

Дивіться також У ГУР озвучили втрати серед мобілізованих росіян

Які втрати Росії на війні в Україні

Наразі втрати Росії у війні оцінюють у понад 750 тисях вбитих та поранених.

Люк Поллард зазначив, що в разі збереження нинішньої інтенсивності бойових дій ця кількість може зрости до 1 мільйона вже протягом найближчих шести місяців.

Останній звіт Міноборони Британії також зазначає, що близько 11 тисяч північнокорейців залучені до наступальних операцій в Курській області.

Там додають, що майже напевне росіяни і корейці мають проблеми з координацією дій, адже вони хоча б банально не розмовляють однією мовою.

Нагадаємо, за інформацією Південної Кореї, втрати солдатів КНДР складають близько 100 вбитими та 1000 пораненими.