Разведка Южной Кореи подтвердила, что ВСУ в Курской области взяли в плен первого военного КНДР. Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что Северная Корея нарушила соглашение, которое обязывало ее не участвовать ни в каких войнах.

Смотрите также КНДР не доверяет России, но сотрудничает с ней ради конкретной цели

Войска КНДР

Николай Маломуж отметил, что есть оперативные данные и свидетельства российских пленных о том, что войска Северной Кореи воюют на стороне России. Также есть экземпляры захваченной техники и вооружения КНДР, но еще не было пленных.

Захват пленного, если он даже и погиб, это все равно является конкретным фактом, который указывает на то, что физически зафиксировано и юридически подтверждено участие Северной Кореи в войне,

– отметил генерал армии.

Он отметил, что это доказывает тот факт, что КНДР вступила в войну с Украиной. Северокорейский пленный должен отменить любые сомнения западных партнеров относительно этого.

Соединенные Штаты Америки, Южная Корея, Япония, Китай, страны Европы и НАТО должны вводить жесткие санкции против КНДР, ведь нет никаких оснований для того, чтобы северокорейские войска воевали против украинских Сил обороны.

Я думаю, что будет оперативное давление на Ким Чен Ына от США, ведь там это умеют делать. Возможно, будет нанесен удар по Северной Корее. Это (участие в войне – 24 Канал) мощный сигнал многим странам, которые не заинтересованы, чтобы КНДР увеличивала свои ресурсы и вступала в милитаристский союз с Россией,

– сказал Николай Маломуж.

К слову, солдаты Северной Кореи, которые участвуют в боях против Украины, несут массовые потери, а их командование рассматривает личный состав как "расходный материал". Представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби сообщил, что только за неделю в Курской области погибли или были ранены более 1000 солдат КНДР. Есть случаи, когда северокорейские военные совершали самоубийства, опасаясь сдаться в плен, что может быть следствием пропаганды или страха перед репрессиями.