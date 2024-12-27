Поэтому все эти соглашения о стратегическом партнерстве ничего не стоят, сказал 24 Каналу главный консультант Национального института стратегических исследований Алина Гриценко. Ведь КНДР легко пренебрежет обязательствами, если они не будут отвечать интересам Северной Кореи.

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Зачем Ким Чен Ыну сотрудничество с Россией

Как отметил главный консультант Национального института стратегических исследований, сейчас задача Северной Кореи – это выживание. Ким Чен Ын дает это понять достаточно открыто. Например, это проявляется в том, что он в последние годы начал часто появляться на публике со своей дочерью Ким Чжу Е.

Многие эксперты и специалисты соглашаются со взглядом, что именно она будет его преемницей, поэтому основная задача Ким Чин Ына – сохранить династию и передать власть дочери. В этом ему помогает Россия,

– сказала Гриценко.

Однако в Северной Корее страдают паранойей и абсолютно всех вокруг рассматривают, как потенциальных врагов государства.

К слову, Северная Корея увеличивает поставки боеприпасов в Россию, в частности, артиллерийские снаряды и баллистические ракеты, в обмен на деньги и нефть. По предварительным подсчетам, Москва уже могла заплатить КНДР 5,5 миллиарда долларов.

Чем сотрудничество КНДР и России угрожает Китаю

Сотрудничество России и КНДР однозначно не нравится Китаю, ведь тесное взаимодействие Москвы с Тегераном имеет весьма существенные последствия для регионов Восточной Азии.

Прежде всего увеличивается внимание со стороны Соединенных Штатов и их присутствие в регионе, ведь этого требуют Япония и Южная Корея. Кроме того, на территории этих государств размещены масштабные и мощные американские контингенты. На территории Японии находится более 50 тысяч военнослужащих, не считая гражданских. Похожее количество на территории Южной Кореи.

В целом Китай рассматривает Южную Корею как некий американский плацдарм. Там расположены системы ПРО THAAD, которые Пекин воспринимает как угрозу собственной национальной безопасности. Поэтому КНР нужна Северная Корея, как буферная зона между китайской и южнокорейской границей,

– отметил главный консультант Национального института стратегических исследований.

Северная Корея становится смелее благодаря поддержке Кремля. В частности после начала полномасштабной войны Пхеньян снял мораторий на ракетные испытания. И теперь регулярно запускает ракеты в сторону Японского моря.

КНДР – это экзистенциальная угроза для Южной Кореи и Японии, что мотивирует их к более активному сотрудничеству прежде всего с Соединенными Штатами Америки, потому что они являются основным гарантом безопасности, что также не очень нравится Китаю.