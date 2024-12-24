Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что северокорейский лидер готов в больших количествах отдавать свои войска Путину. Даже несмотря на то, что КНДР несет серьезные потери в боях на Курщине.
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Сотрудничество России и КНДР выгодно двум сторонам
New York Times пишет, что ранее в США предполагали, что именно Кремль первым обратился к Северной Корее с просьбой о предоставлении войск для помощи в войне с Украиной. Однако теперь американские спецслужбы считают, что это с самого начала была идея Северной Кореи, а не России, хотя Владимир Путин быстро принял ее. Диктатору это выгодно по 2 причинам:
- дешевая сила. За одного северокорейского военного оккупанты платят 2 тысячи долларов, одновременно за россиянина – несколько миллионов;
- сохранение собственной "биомассы". Нет нужды использовать российское общество для войны, когда есть чужое.
Ким Чен Ыну же было важно направить свои войска из-за проблемы еще со времен правления его отца – нехватка валюты. Лидер страны придумывал различные схемы, но этого было недостаточно.
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И вдруг Россия начинает полномасштабную войну против Украины. Северная Корея начинает поставлять оружие и живую силу. Только за снаряды получила около 5 миллиардов долларов и за личный состав – более 600 миллионов долларов.
Они не сильно обучены. Даже северокорейские спецподразделения в целом не воюющие <..> Их армия насчитывает более миллиона человек, но почти все время они собирают овощи, помогают колхозникам,
– рассказал Борис Тизенгаузен.
И за них еще и деньги платят. Поэтому, конечно, что Ким Чен Ын готов их большими партиями отдавать России.