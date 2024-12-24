Такое мнение в эфире 24 Канала высказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, отметив значительные потери на поле боя среди северокорейских солдат. Сейчас сообщается о 3000 военных ранеными и убитыми.

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Что является оскорбительным для России и КНДР

Романова обратила внимание и на показания российских оккупантов, которые говорят, что привлекают солдат КНДР на "зачистки", потому что те ничего не умеют, не понимают, а потому ответственных задач им не дают.

"Все, чем они заняты – просмотром запрещенного контента, который они никогда в жизни не видели. То есть толку от них никакого и это позор для Ким Чен Ына. Этих солдат надо учить хотя бы 10 элементарным командам, с ними нужно общаться, все-таки это иностранные наемники. От них больше суеты, чем толку. Этот факт оскорбляет обе стороны (Россию и КНДР)", – отметила Романова.

Глава благотворительного фонда "Русь сидящая" считает, что если Россия применит войска КНДР не в Курской области, как это делает сейчас, а на украинской земле, то этих солдат ляжет на поле боя еще больше. К тому же они начнут массово попадать в плен и давать показания о своем участии в войне против Украины, чего очень не хотелось бы России.