Эти спутниковые фотографии могут доказывать факт поставок России северокорейских вооружений. Об этом сообщило издание после того, как ознакомилось с отчетом британской разведки.

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Поставки России вооружений от КНДР

Данные спутниковых снимков свидетельствуют о том, что российские суда загружаются в северокорейском порту.

Речь идет о том, что на фотографиях зафиксировано, как на 3 российских корабля – "Майя", "Ангара" и "Мария" – загружают контейнеры в восстановленном северокорейском порту Наджин перед транзитом в российские порты на Дальнем Востоке.

В издании отметили, что снимки сделаны в период с сентября по декабрь. Хотя британские разведчики заявили, что не могут идентифицировать, что было в контейнерах, отчет появился после того, как США объявили, что баллистические ракеты из Северной Кореи были использованы Россией в Украине.



Великобритания направила ООН вероятные доказательства поставки КНДР оружия в Россию / Фото Минобороны Великобритании

По мнению дипломата ООН, этот отчет и другие доказательства должны послужить поводом для полного расследования нарушения Россией и КНДР международных санкций. Так, группе экспертов ООН предоставили отчет вместе с другими доказательствами от США и других стран.

Доказательства поставок северокорейских боеприпасов

Известно, что все упомянутые в отчете российские корабли попали в санкции правительства США в 2022 году.

Два из трех кораблей также идентифицировали в недавнем отчете аналитического центра Royal United Services Institute, показавшего рост объемов перевозок из Северной Кореи в Россию, что "свидетельствует о том, что Россия предположительно начала масштабные поставки северокорейских боеприпасов".

Третье судно было идентифицировано NK News, независимым новостным сайтом, специализирующимся на Северной Корее, как "часть группы коммерческих судов, осуществивших многочисленные поставки военной техники и боеприпасов из КНДР в Россию".

КНДР поставляет России оружие: что известно