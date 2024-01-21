О своем намерении посетить КНДР Путин заявил во время встречи с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.

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Российский диктатор может посетить Северную Корею

Путин выразил глубокую благодарность за то, что глава КНДР Ким Чен Ын пригласил его совершить визит в Пхеньян. Он заявил о готовности посетить КНДР в ближайшее время.

Кстати, последний раз Путин приезжал в Северную Корею еще в июле 2000 года. Тогда кремлевский диктатор посещал Пхеньян для встречи с отцом Ким Чен Ина – Ким Чен Иром.

Правительство КНДР горячо приветствует визит президента Путина в нашу страну и готово от всей души встречать ближайшего друга корейского народа,

– говорится в заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи.

В настоящее время точная дата встречи лидеров двух стран еще не согласована.

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