Посол США при НАТО Джулиан Смит во время брифинга рассказала, что у США есть информация, что Северная Корея поставила в Россию более тысячи контейнеров с боеприпасами. Это подтверждено спутниковыми снимками, сообщает 24 Канал.

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Поступок КНДР осудили

По словам Смит, появилась новая информация о том, что КНДР недавно поставила дополнительное вооружение в Россию для применения в войне против Украины. Речь идет о более чем тысяче контейнеров с военными принадлежностями и боеприпасами.

Она также сообщила о наличии спутниковых снимков, на которых видны перемещения этих контейнеров из Северной Кореи в Россию на грузовых судах.

Мы решительно осуждаем КНДР за передачу россиянам такого вооружения, которое, несомненно, будет использовано для атак на украинский народ, украинские города, а также в последующей незаконной войне России,

– заметила Смит.

КНДР, вероятно, хочет получить от России другие военные технологии. В частности, истребители, ракеты, земля – воздух, бронетехнику, оборудование для производства баллистических ракет и другое вооружение.

США продолжат следить за ситуацией.

Что не так с боеприпасами из Северной Кореи