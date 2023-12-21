Посол США при НАТО Джулиан Смит во время брифинга рассказала, что у США есть информация, что Северная Корея поставила в Россию более тысячи контейнеров с боеприпасами. Это подтверждено спутниковыми снимками, сообщает 24 Канал.
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Поступок КНДР осудили
По словам Смит, появилась новая информация о том, что КНДР недавно поставила дополнительное вооружение в Россию для применения в войне против Украины. Речь идет о более чем тысяче контейнеров с военными принадлежностями и боеприпасами.
Она также сообщила о наличии спутниковых снимков, на которых видны перемещения этих контейнеров из Северной Кореи в Россию на грузовых судах.
Мы решительно осуждаем КНДР за передачу россиянам такого вооружения, которое, несомненно, будет использовано для атак на украинский народ, украинские города, а также в последующей незаконной войне России,
– заметила Смит.
КНДР, вероятно, хочет получить от России другие военные технологии. В частности, истребители, ракеты, земля – воздух, бронетехнику, оборудование для производства баллистических ракет и другое вооружение.
США продолжат следить за ситуацией.
Что не так с боеприпасами из Северной Кореи
- Качество снарядов из КНДР очень низкое. Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, подчеркнув, что оккупанты время от времени жалуются по поводу того, что северокорейские боеприпасы не соответствуют стандартам.
- После встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына в сентябре 2023 года, диктаторы пришли к согласию по поставкам северокорейского оружия в Россию. Известно, что Пхеньян предоставил Москве около миллиона снарядов.
- В то же время, по его словам, неизвестно, какая пропорция бракованных единиц на миллион снарядов, которые Россия получает из Северной Кореи, ведь одновременно с критическими отзывами об этих боеприпасах есть положительные.