Посол США при НАТО Джуліан Сміт під час брифінгу розповів, що США мають інформацію, що Північна Корея поставила в Росію більше тисячі контейнерів з боєприпасами. Це підтверджено супутниковими знімками, передає 24 Канал.
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Вчинок КНДР засудили
За словами Сміт, з'явилась нова інформація про те, що КНДР нещодавно поставила додаткове озброєння в Росію для застосування у війні проти України.Мовиться про понад тисячу контейнерів із військовим приладдям та боєприпасами.
Вона також повідомила про наявність супутникових знімків, на яких видно переміщення цих контейнерів з Північної Кореї в Росію на вантажних суднах.
Ми рішуче засуджуємо КНДР за передачу росіянам такого озброєння, яке, безсумнівно, буде використано для атак на український народ, українські міста, а також у подальшій незаконній війні Росії,
– зауважила Сміт.
КНДР, ймовірно, хоче отримати від Росії інші військові технології. Зокрема, винищувачі, ракети земля – повітря, бронетехніку, обладнання для виробництва балістичних ракет та інше озброєння.
США продовжать стежити за ситуацією
Що не так з боєприпасами з Північної Кореї
- Якість снарядів з КНДР дуже низька. Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак, наголосивши, що окупанти час від часу бідкаються з приводу того, що північнокорейські боєприпаси не відповідають стандартам.
- Після зустрічі Владіміра Путіна та Кім Чен Ина у вересні 2023 року, диктатори дійшли згоди з постачання північнокорейської зброї в Росію. Відомо, що Пхеньян надав Москві приблизно мільйон снарядів.
- Водночас за його словами, невідомо, яка пропорція бракованих одиниць на мільйон снарядів, які Росія отримує з Північної Кореї, адже одночасно з критичними відгуками про ці боєприпаси, є позитивні.