Посол США при НАТО Джуліан Сміт під час брифінгу розповів, що США мають інформацію, що Північна Корея поставила в Росію більше тисячі контейнерів з боєприпасами. Це підтверджено супутниковими знімками, передає 24 Канал.

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Вчинок КНДР засудили

За словами Сміт, з'явилась нова інформація про те, що КНДР нещодавно поставила додаткове озброєння в Росію для застосування у війні проти України.Мовиться про понад тисячу контейнерів із військовим приладдям та боєприпасами.

Вона також повідомила про наявність супутникових знімків, на яких видно переміщення цих контейнерів з Північної Кореї в Росію на вантажних суднах.

Ми рішуче засуджуємо КНДР за передачу росіянам такого озброєння, яке, безсумнівно, буде використано для атак на український народ, українські міста, а також у подальшій незаконній війні Росії,

– зауважила Сміт.

КНДР, ймовірно, хоче отримати від Росії інші військові технології. Зокрема, винищувачі, ракети земля – повітря, бронетехніку, обладнання для виробництва балістичних ракет та інше озброєння.

США продовжать стежити за ситуацією

Що не так з боєприпасами з Північної Кореї