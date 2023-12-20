Трапляються непоодинокі випадки розриву боєприпасів прямо у стволах гармат окупантів. Детальніше про проблеми росіян розповів 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Зверніть увагу Неконтрольований політ․ Стан цивільної авіації наближає Росію до літакопаду – документи

Які проблеми мають росіяни зі снарядами

Полковник ЗСУ в запасі зазначив, що окупантам на добу потрібно 10 – 12 тисяч снарядів. Водночас самостійно виробляють близько 7 тисяч боєприпасів, тому вимушено добирають китайських.

"Там немає північнокорейських снарядів, вони просто йдуть через Північну Корею – це все китайський "мотлох". <...> Не можуть поряд стояти поняття "китайське" та "якість". Все, що китайське – це сміття, яке йде в Росію", – сказав льотчик-інструктор.

Важливо! У листопаді Північна Корея передала Росії понад 1 мільйон артилерійських снарядів. З серпня було здійснено близько 10 постачань зброї з КНДР до країни-агресорки. У США заявляли, що країна також могла постачати росіянам боєприпаси для танків серії Т, протитанкові керовані ракети, ракетні установки, гвинтівки й кулемети.

Як наслідок, лише один з трьох снарядів працює. Проте росіяни їх використовують, бо інших просто не існує. Китайський брухт розвалює російські стволи та вбиває розрахунки при стрільбі. Точності немає, які і потрібних таблиць та пороху. Новоприбулі снаряди не відповідають навіть радянським стандартам для виконання бойових завдань.

Через безвихідь виконують завдання. Росіяни працюють за радянським підходом накриття цілі, тобто площинною. Точково навіть не пробують працювати. Їхнє завдання – кудись туди відстріляли максимальну кількість снарядів, яких виділено та нормовано наразі,

– підкреслив Роман Світан.

Російські військові не атакують рубежі. Вони намагаються знищити їх за допомогою площинних атак та авіаційної підтримки. Приміром, такі дії прослідковувалися в Бахмуті, Мар'їнці та промзоні Авдіївки. Для таких атак китайські снаряди, отримані через КНДР, гарантовано підходять.

Північна Корея передає Росії зброю