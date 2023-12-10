Військовий експерт Владислав Селезньов розповів 24 Каналу, що посилення інтенсивності артилерійських обстрілів з боку противника пов'язано з тим, що до підрозділів росіян нарешті доїхали снаряди з КНДР. Однак північнокорейська зброя небездоганна.

До теми Росіяни зайшли в Хромове та Степове: як за тиждень змінилась карта фронту

Шалений вогневий тиск

Хоча російські артилеристи мають багато нарікань щодо якості боєприпасів з Північної Кореї, проте ворог має достатньо артилерійського озброєння та боєприпасів до них, щоб системно та методично гатити по українських оборонцях.

Росіяни використовують 40 тисяч боєприпасів, починаючи від 82-міліметрових мін і більшого калібру, на добу – лише Східному напрямку фронту. Це шалений вогневий тиск на наших оборонців, який дається взнаки,

– наголосив Владислав Селезньов.

Зараз ворог не так активно використовує бронетехніку через несприятливі погодні умови. Він не може на ній рушити нашими полями, адже застрягне в багнюці. Однак як тільки ґрунт стабілізується через вкрай низькі температури, окупанти поновлять тактику активного використання бронетехніки, зокрема танків.

Зверніть увагу! Американський інститут вивчення війни у жовтні припускав, що Північна Корея відправила росіянам до 1 000 контейнерів з боєприпасами. В кожному контейнері міститься від 300 до 500 артилерійських снарядів. Імовірно, Пхеньян надав Москві від 300 до 500 тисяч одиниць боєприпасів. Цієї кількості мало вистачити на приблизно на місяць ведення обстрілів.

Ситуація в Авдіївці: важливе