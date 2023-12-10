Військовий експерт Владислав Селезньов розповів 24 Каналу, що посилення інтенсивності артилерійських обстрілів з боку противника пов'язано з тим, що до підрозділів росіян нарешті доїхали снаряди з КНДР. Однак північнокорейська зброя небездоганна.
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Шалений вогневий тиск
Хоча російські артилеристи мають багато нарікань щодо якості боєприпасів з Північної Кореї, проте ворог має достатньо артилерійського озброєння та боєприпасів до них, щоб системно та методично гатити по українських оборонцях.
Росіяни використовують 40 тисяч боєприпасів, починаючи від 82-міліметрових мін і більшого калібру, на добу – лише Східному напрямку фронту. Це шалений вогневий тиск на наших оборонців, який дається взнаки,
– наголосив Владислав Селезньов.
Зараз ворог не так активно використовує бронетехніку через несприятливі погодні умови. Він не може на ній рушити нашими полями, адже застрягне в багнюці. Однак як тільки ґрунт стабілізується через вкрай низькі температури, окупанти поновлять тактику активного використання бронетехніки, зокрема танків.
Ситуація в Авдіївці: важливе
- Окупанти не припиняють штурмувати Авдіївку, зокрема коксохімічного заводу. Однак українські сили продовжують утримувати його у своїх руках.
- Водночас найскладніша ситуація поблизу промзони заводу, де росіяни обстрілюють з артилерії та авіації його приміщення, перетворюючи їх на купу цеглин та будівельного сміття.
- Також ворог зазнає дуже важких втрат біля Авдіївки. Росіяни повторюють ту саму тактику, яку використовували у Бахмуті, – "засипають" Авдіївку тілами своїх солдатів. З 5 росіян на цій ділянці фронту гине 4 одиниці особового складу ворога.
- Аналітики ISW припускають, що Владімір Путін напевно віддав наказ захопити Авдіївку та імовірно Куп'янськ до президентських виборів, які мають відбутися в Росії 17 березня 2024 року. У такий спосіб має бути продемонстрована підтримка Путіна з боку російських військових.