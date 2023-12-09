Таку думку 24 Каналу висловив екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий, зауваживши, що окупанти незрозуміло чому вважають бої за Бахмут – історією успіху. Насправді вони зазнали там надзвичайно великих втрат, які аж ніяк не свідчать про перемогу.
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Яку тактику використовує ворог
Росіяни пішли шляхом так званих "м'ясних штурмів". Судячи з усього, вони вважають операцію біля Бахмута успішною. хоч і "поклали" там десятки тисяч людей для того, щоб захопити руїни районного центру.
Тепер в Авдіївці повторюється та сама тактика. Вони свідомо посилають на смерть перші дві хвилі солдатів, щоб третя або четверта хвиля могла чогось досягти.
Кажучи, що вони "засипали" Бахмут тілами – це не просто літературний зворот, а справжній опис ландшафту. В Авдіївці повторюють те саме – першими посилають загони Шторм-Z,
– розповів Євген Дикий.
У цих підрозділах ті самі в'язні, якими колись "засипали" Бахмут, але тоді їх вів на смерть Євгєній Пригожин та ПВК "Вагнера", а тепер напряму міністерство оборони Росії.
Це страшна тактика. Вона завдає росіянам страшних втрат. За оцінками наших хлопців там гине приблизно 4 з 5 росіян. Один все-таки доходить до позицій. Так масою вони видавлюють наших захисників,
– сказав Дикий.
Наразі фіксують небезпечне просування в районі промзони та на північ від Авдіївки. Окупанти дійшли до очисних споруд, а ситуація ускладнюється великою кількістю особового складу, який вони там зібрали. Своєю чергою Україна не може ослабити наступ на інших ділянках фронту, які також є для нас принципово важливими.
Ми не заберемо людей з лівобережжя Дніпра, з херсонського плацдарму, тому доводиться тримати Авдіївку тими силами, які є,
– додав екскомандир роти батальйону "Айдар".
Він підтвердив, що у росіян політика переважає над військовою логікою. Адже з військового погляду їм значно важливіше перекинути свої війська на Херсонщину. Однак цього не можуть зробити, бо є політичний наказ – взяти Авдіївку. Терміни його виконання дещо посунули. Тепер це треба зробити до "виборів" Путіна, які відбудуться у березні 2024 року.
Наступ росіян на Авдіївку: останні новини
- В огляді Інституту вивчення війни мовиться про те, що передвиборча кампанія Владіміра Путіна може більше зосередитись на темі війни в Україні, ніж про це говорили раніше. За словами аналітиків, Кремль, ймовірно, доручив військовим захопити Авдіївку та Куп'янськ до виборів у Росії. Так хочуть перестрахуватися, щоб бійці точно встигли вкластися в терміни.
- Ворог зосередився на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Для цього активно використовують артилерію та піхоту. Окупанти намагаються ускладнити логістику ЗСУ, тому б'ють по дорогах і населених пунктах.
- В район Авдіївки росіяни перекидають додаткові резерви. Повідомляється, що вороже угруповання на цьому напрямку налічує близько 40 тисяч осіб. Ворог зазнає дуже великих втрат. В середньому 300 – 400 осіб на добу. Попри це окупанти продовжують наступ.