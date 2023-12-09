Таку думку 24 Каналу висловив екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий, зауваживши, що окупанти незрозуміло чому вважають бої за Бахмут – історією успіху. Насправді вони зазнали там надзвичайно великих втрат, які аж ніяк не свідчать про перемогу.

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Яку тактику використовує ворог

Росіяни пішли шляхом так званих "м'ясних штурмів". Судячи з усього, вони вважають операцію біля Бахмута успішною. хоч і "поклали" там десятки тисяч людей для того, щоб захопити руїни районного центру.

Тепер в Авдіївці повторюється та сама тактика. Вони свідомо посилають на смерть перші дві хвилі солдатів, щоб третя або четверта хвиля могла чогось досягти.

Кажучи, що вони "засипали" Бахмут тілами – це не просто літературний зворот, а справжній опис ландшафту. В Авдіївці повторюють те саме – першими посилають загони Шторм-Z,

– розповів Євген Дикий.

У цих підрозділах ті самі в'язні, якими колись "засипали" Бахмут, але тоді їх вів на смерть Євгєній Пригожин та ПВК "Вагнера", а тепер напряму міністерство оборони Росії.

Це страшна тактика. Вона завдає росіянам страшних втрат. За оцінками наших хлопців там гине приблизно 4 з 5 росіян. Один все-таки доходить до позицій. Так масою вони видавлюють наших захисників,

– сказав Дикий.

Наразі фіксують небезпечне просування в районі промзони та на північ від Авдіївки. Окупанти дійшли до очисних споруд, а ситуація ускладнюється великою кількістю особового складу, який вони там зібрали. Своєю чергою Україна не може ослабити наступ на інших ділянках фронту, які також є для нас принципово важливими.

Ми не заберемо людей з лівобережжя Дніпра, з херсонського плацдарму, тому доводиться тримати Авдіївку тими силами, які є,

– додав екскомандир роти батальйону "Айдар".

Він підтвердив, що у росіян політика переважає над військовою логікою. Адже з військового погляду їм значно важливіше перекинути свої війська на Херсонщину. Однак цього не можуть зробити, бо є політичний наказ – взяти Авдіївку. Терміни його виконання дещо посунули. Тепер це треба зробити до "виборів" Путіна, які відбудуться у березні 2024 року.

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