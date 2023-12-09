Такое мнение 24 Каналу выразил экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий, заметив, что оккупанты непонятно почему считают бои за Бахмут – историей успеха. На самом деле они понесли там чрезвычайно большие потери, которые никак не свидетельствуют о победе.

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Какую тактику использует враг

Россияне пошли по пути так называемых "мясных штурмов". Судя по всему, они считают операцию возле Бахмута успешной, хоть и "уложили" там десятки тысяч человек для того, чтобы захватить руины районного центра.

Теперь в Авдеевке повторяется та же тактика. Они сознательно посылают насмерть первые две волны солдат, чтобы третья или четвертая волна могла чего-то достичь.

Говоря, что они "засыпали" Бахмут телами – это не просто литературный оборот, а настоящее описание ландшафта. В Авдеевке повторяют то же – первыми посылают отряды Шторм-Z,

– рассказал Евгений Дикий.

В этих подразделениях те же заключенные, которыми когда-то "засыпали" Бахмут, но тогда их вел насмерть Евгений Пригожин и ЧВК "Вагнер", а теперь напрямую министерство обороны России.

Это ужасная тактика. Она наносит россиянам страшные потери. По оценкам наших ребят там гибнет примерно 4 из 5 россиян. Один все-таки доходит до позиций. Так массой они выдавливают наших защитников,

– сказал Дикий.

Сейчас фиксируют опасное продвижение в районе промзоны и севернее Авдеевки. Оккупанты дошли до очистных сооружений, а ситуация осложняется большим количеством личного состава, который они там собрали. В свою очередь Украина не может ослабить наступление на других участках фронта, которые также для нас принципиально важны.

Мы не заберем людей с левобережья Днепра, из херсонского плацдарма, поэтому приходится держать Авдеевку теми силами, которые есть,

– добавил экс-командир роты батальона "Айдар".

Он подтвердил, что у россиян политика преобладает над военной логикой. Ведь с военной точки зрения им гораздо важнее перебросить свои войска на Херсонщину. Однако этого не могут сделать, потому что есть политический приказ взять Авдеевку. Сроки его выполнения несколько сдвинулись. Теперь это нужно сделать до выборов Путина, которые состоятся в марте 2024 года.

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