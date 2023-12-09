В Третьей отдельной штурмовой бригаде показали, по какой цене возвращается каждый метр украинской земли. В частности, ранение получил и Герой, чья камера фиксировала ход событий.
Смотрите также Украина готовит бригады к новому контрнаступлению, – Кулеба
Ад после штурма
На своем ютуб-канале, где воины опубликовали полное видео, говорится, что события, которые показали в сети, развиваются на подступах к Андреевке под Бахмутом. Бойцы Третьей штурмовой бригады были под шквальным вражеским огнем, но с помощью титанических усилий смогли закрепиться на позициях.
Тяжелое сражение вели бойцы 4-й роты 2-го штурмового батальона. Российские обстрелы не утихали в лесополосе ни на мгновение. Впрочем, Герои продолжали борьбу, несмотря ни на что.
В какой-то момент техника вышла из строя и бойцам пришлось прятаться от обстрела в лесополосе. К сожалению, некоторые из воинов получили ранения. Один военный получил тяжелые ранения конечностей. Когда его транспортировали самостоятельно, враг в очередной раз нанес коварный удар. Ранение получил и боец, чья GoPro-камера фиксировала ход событий. По словам на видео, Герой получил поражение ноги – вероятно, перелом.
В сложных условиях бойцы решают эвакуировать тяжелораненого, а воин, чья камера все фиксировала, спрятался в окопе от обстрелов. Его собрат говорит, что как можно скорее вернется за ним, и приказывает ни в коем случае не взрывать себя.
К счастью, бойца удалось спасти.
Бойцы закрепляются на позициях под шквальным обстрелом / Внимание! 18+ Чувствительный контент, просматривать с осторожностью! Присутствует ненормативная лексика
Какая ситуация на фронте
- Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 92 боевых столкновения. Враг не оставляет попыток наступать на Востоке Украины.
- В частности, российские оккупанты продолжают штурмовать на Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжаются жестокие бои. Только за прошедшие сутки украинские защитники отбили 35 атак вблизи Авдеевки, еще 24 – возле Марьинки.
- Не оставляет свои атаки Россия и на Бахмутском направлении. Там наши защитники мужественно отразили 13 атак.