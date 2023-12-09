У Третій окремій штурмовій бригаді показали, якою ціною повертається кожен метр української землі. Зокрема, поранення зазнав і Герой, чия камера фіксувала перебіг подій.

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Пекло після штурму

На своєму ютуб-каналі, де воїни опублікували повне відео, мовиться, що події, які показали у мережі, розвиваються на підступах до Андріївки під Бахмутом. Бійці Третьої штурмової бригади були під шквальним ворожим вогнем, але за допомогою титанічних зусиль змогли закріпитися на позиціях.

Тяжкий бій вели бійці 4-ї роти 2-го штурмового батальйону. Російські обстріли не вщухали у лісосмузі ні на мить. Втім, Герої продовжували боротьбу попри все.

У якийсь момент техніка вийшла з ладу й бійцям довелося ховатися від обстрілу у лісосмузі. На жаль, деякі з воїнів отримали поранення. Один військовий зазнав тяжких поранень кінцівок. Коли його транспортували самотужки, то ворог вкотре завдав підступного удару. Поранення отримав і боєць, чия GoPro-камера фіксувала перебіг подій. Зі слів на відео, Герой отримав ураження ноги – ймовірно, перелом.

У складних умовах бійці вирішують евакуювати важкопораненого, а воїн, чия камера усе фіксувала, заховався в окопі від обстрілів. Його побратим говорить, що якнайшвидше повернеться за ним, і наказує у жодному разі не підривати себе.

На щастя, бійця вдалося врятували.

Бійці закріплюються на позиціях під шквальним обстрілом / Увага! 18+ Чутливий контент, переглядати з обережністю! Присутня ненормативна лексика

Яка ситуація на фронті