Василь Малюк, голова Служби безпеки України, у фільмі "Бахмут. Дорога життя" розповів, що битва за Бахмут – це одна з найбільших операцій з часів Другої світової війни. Мовиться саме про територію Європи.

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Безперервні обстріли окупантів

Він наголосив, що під час битви за Бахмут росіяни вели постійні безперервні артобстріли, постійно працювала їхня авіація, були постійні штурми регулярних військ та штурми вагнерівців.

За словами Малюка, українські захисники втримали "Дорогу життя", шлях між містами Часів Яр та Бахмут, яка є основною логістичною артерією на тому напрямку. Саме через неї наші Сили оборони отримують БК, продукти харчування, вивозять поранених.

Наші сили оборони зробили все можливе й неможливе, щоб втримати нашу фортецю Бахмут,

– наголосив Малюк.

Він також розповів, що у битвах за цю дорогу участь брали представники спецпідрозділу "А".

Малюк поділився деталями боїв за "Дорогу життя"