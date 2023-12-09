Росіяни продовжують штурмувати території біля Авдіївки. Однак ЗСУ вдається стримувати натиск загарбників.

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Росіяни штурмують Авдіївку

Офіцер "Легіону Свободи", майор МВС Максим Морозов розповів, що росіяни продовжують штурми Авдіївського коксохімічного заводу, ситуація там доволі складна, але стабільна. Єдиний "успіх" у росіян був декілька тижнів тому. Тоді група змогла добігти до паркану, однак там їх успішно ліквідували ЗСУ. Після цього не було навіть натяків на просування.

Тому коксохім повністю під контролем Збройних Сил України, звісно, що його обстрілюють і завдають авіаудавів, постійно він перебуває під обстрілами з РСЗВ і акти, але завод під нашим контролем на всі 100%,

– розповів військовий.

Найважча ситуація лишається довкола промзони заводу. Ворог застосовує артилерію та авіацію, перетворюючи приміщення на будівельне сміття. Через низьку температуру там важко вести оборонні дії.

Зараз йдуть важкі бої, але всі готові до того, що вона, можливо, стане сірою зоною, але зараз вона контролюється, йдуть бої, але Сили оборони готуються й до найгірших ситуацій,

– розповів Морозов.

Майор МВС додав, що промзона є доволі важливим об'єктом, оскільки це фактично ворота в Авдіївку.

Ситуація на Донеччині важка