Офіцер ЗСУ, політолог Тарас Березовець розповів 24 Каналу, що відбувається на різних ділянках фронту. За його словами, ворог жене на забій цілі групи російських військовослужбовців.

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"Ми фіксуємо на низці напрямків, зокрема на Авдіївському, Куп'янському, Лиманському, зміну тактики. Якщо раніше противник атакував малими групами до 10 осіб, то тепер вдається до масованих атак – кидає цілі штурмові роти", – зазначив Березовець.

Зверніть увагу! Рота налічує 80–250 військовослужбовців залежно від країни й призначення.

Росіяни поспішають

"Це різке збільшення атакувальної групи фактично в 10 разів пов'язане передусім з тим, що вони дуже поспішають до Нового року досягти бодай якоїсь "перемоги"", – пояснив Березовець.

Зверніть увагу! Можливо, ворог має ще ближчий дедлайн – 14 грудня. Саме тоді Владімір Путін планує провести "пряму лінію" з росіянами.

Пріоритетною ціллю для окупантів залишається Авдіївка, де на сьогодні вони зосередили найбільшу кількість своїх підрозділів. Кількість атак і застосованого боєкомплекту на цій вузькій ділянці фронту, можливо, навіть перевищила пікові показники під час битви за Бахмут.

Водночас у противника дуже зросла кількість дезертирів – майже вдвічі за останні три місяці, за даними "Радіо Свобода". Крім безперспективних штурмів, до цього спонукає припинення відпусток для російських військовослужбовців.

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