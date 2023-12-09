Начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону розповів, що окупанти перекидають штурмові загони на Куп'янський напрямок. Про це пише 24 Канал.

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Окупанти намагаються захопити Синьківку

Загалом на куп'янсько-лиманському напрямку наші захисники відбили 7 ворожих атак. Російські окупанти активні по усій смузі.

Противник зараз перекидає на куп'янський напрямок свої штурмові загони для того, щоб активізувати штурмові дії. Все-таки ставка робиться більше на людський фактор, ніж на техніку,

– сказав він.

Фітьо розповів, що російські загарбники активні по всій зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця". Окупанти намагаються захопити населений пункт Синьківка, щоб організувати собі в майбутньому плацдарм для наступу на Куп'янськ.

Також тривають бойові дії біля Терен та Веселого. Крім цього, на цьому напрямку вороги застосовують ворожу авіацію: за добу було 17 авіаударів. Також ворог застосував 16 дронів-камікадзе і завдав 477 обстрілів з артилерії та мінометів.

Захисники продовжують тримати оборону

За словами Фітьо, росіяни використовують техніку у ролі транспорту або для вогневої підтримки. Але через значну кількість українських дронів її одразу вдається знищити.

Нашим захисникам вдалося зменшити кількість російських окупантів на українській землі на 224 особи, знищити 23 одиниці техніки, серед якої один танк і три ББМ,

– додав Фітьо.

Зазначимо, що згідно з даними Генштабу лише впродовж минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень.

Найважчі напрямки фронту