Активні бойові дії тривають на всій лінії фронту. Лише протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень.

До теми Захопити Авдіївку та Куп'янськ до виборів: в ISW пояснили активізацію ворога

Бойові дії на Сході

На Куп'янському напрямку тривають бої: дивіться на карті

Яка ситуація біля Бахмута: дивіться на карті

Біля Авдіївки ворог не полишає спроб наступу: дивіться на карті

Сили оборони відбивають атаки поблизу Мар'їнки: дивіться на карті

На Півдні триває контрбатарейна боротьба

На Півночі ситуація без змін