Активні бойові дії тривають на всій лінії фронту. Лише протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень.
До теми Захопити Авдіївку та Куп'янськ до виборів: в ISW пояснили активізацію ворога
Бойові дії на Сході
На Куп'янському напрямку тривають бої: дивіться на карті
Яка ситуація біля Бахмута: дивіться на карті
Біля Авдіївки ворог не полишає спроб наступу: дивіться на карті
Сили оборони відбивають атаки поблизу Мар'їнки: дивіться на карті
На Півдні триває контрбатарейна боротьба
На Півночі ситуація без змін