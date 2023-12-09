Активные боевые действия продолжаются по всей линии фронта. Только за прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений.

К теме Захватить Авдеевку и Купянск до выборов: в ISW объяснили активизацию врага

Боевые действия на Востоке

На Купянском направлении продолжаются бои: смотрите на карте

Какая ситуация у Бахмута: смотрите на карте

У Авдеевки враг не оставляет попыток наступления: смотрите на карте

Силы обороны отражают атаки поблизости от Марьинки: смотрите на карте

На Юге продолжается контрбатарейная борьба

На Севере ситуация без изменений