Активные боевые действия продолжаются по всей линии фронта. Только за прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений.
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Боевые действия на Востоке
На Купянском направлении продолжаются бои: смотрите на карте
Какая ситуация у Бахмута: смотрите на карте
У Авдеевки враг не оставляет попыток наступления: смотрите на карте
Силы обороны отражают атаки поблизости от Марьинки: смотрите на карте
На Юге продолжается контрбатарейная борьба
На Севере ситуация без изменений