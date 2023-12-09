Активные боевые действия продолжаются по всей линии фронта. Только за прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений.

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Боевые действия на Востоке

На Купянском направлении враг не оставляет попыток наступать. Так, ВСУ отбили 11 атак врага в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области.

На Купянском направлении продолжаются бои: смотрите на карте

На Лиманском направлении украинские военные отбили российскую атаку в районе Спорного Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 13 атак врага в районах Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Вместе с тем ВСУ продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Какая ситуация у Бахмута: смотрите на карте

На Авдеевском направлении продолжаются тяжелые бои. Украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отбили 35 атак противника на этом направлении.

У Авдеевки враг не оставляет попыток наступления: смотрите на карте

На Марьинском направлении враг также не оставляет попыток наступления. Силы обороны продолжают сдерживать врага и отразили 24 российских атаки.

Силы обороны отражают атаки поблизости от Марьинки: смотрите на карте

На Шахтерском да Запорожском направлениях Силы обороны отразили все атаки врага, пытавшегося восстановить утраченное положение в районах западнее Вербового Запорожской области.

На Юге продолжается контрбатарейная борьба

На Мелитопольском направлении ВСУ продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении украинские воины и дальше удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

На Севере ситуация без изменений

На Волынском да Полесском направлениям Оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском да Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.