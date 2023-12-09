Начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона рассказал, что оккупанты перебрасывают штурмовые отряды на Купянское направление. Об этом пишет 24 Канал.

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Оккупанты пытаются захватить Синьковку

В целом на Купянско-Лиманском направлении наши защитники отразили 7 вражеских атак. Российские оккупанты активны по всей полосе.

Противник сейчас перебрасывает на Купянское направление свои штурмовые отряды для того, чтобы активизировать штурмовые действия. Все-таки ставка делается больше на человеческий фактор, чем на технику,

– сказал он.

Фитьо рассказал, что российские захватчики активны по всей зоне ответственности ОСУВ "Хортица". Оккупанты пытаются захватить населенный пункт Синьковка, чтобы организовать себе в будущем плацдарм для наступления на Купянск.

Также продолжаются боевые действия возле Терен и Веселого. Кроме этого, в этом направлении враги применяют вражескую авиацию: за сутки было 17 авиаударов. Также враг применил 16 дронов-камикадзе и нанес 477 обстрелов из артиллерии и минометов.

Защитники продолжают держать оборону

По словам Фитьо, россияне используют технику в качестве транспорта или для огневой поддержки. Но из-за значительного количества украинских дронов ее сразу удается уничтожить.

Нашим защитникам удалось уменьшить количество российских оккупантов на украинской земле на 224 человека, уничтожить 23 единицы техники, среди которой один танк и три ББМ,

– добавил Фитьо.

Отметим, что согласно данным Генштаба только за прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений.

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