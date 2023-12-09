Офицер ВСУ, политолог Тарас Березовец рассказал 24 Каналу, что происходит на разных участках фронта. По его словам, враг гонит на убой целые группы российских военнослужащих.

К теме Россия готовится к новым штурмам в Харьковской области: враг наращивает силы возле Купянска

"Мы фиксируем на ряде направлений, в частности на Авдеевском, Купянском, Лиманском, изменение тактики. Если раньше противник атаковал малыми группами до 10 человек, то теперь прибегает к массированным атакам – бросает целые штурмовые роты", – отметил Березовец.

Обратите внимание! Рота насчитывает 80–250 военнослужащих в зависимости от страны и назначения.

Россияне спешат

"Это резкое увеличение атакующей группы фактически в 10 раз связано прежде всего с тем, что они очень спешат до Нового года достичь хоть какой-то "победы"", – объяснил Березовец.

Обратите внимание! Возможно, у врага еще более близкий дедлайн – 14 декабря. В это время Владимир Путин планирует провести "прямую линию" с россиянами.

Приоритетной целью для оккупантов остается Авдеевка, где на сегодня они сосредоточили наибольшее количество своих подразделений. Количество атак и примененного боекомплекта на этом узком участке фронта, возможно, даже превысило пиковые показатели во время битвы за Бахмут.

В то же время у противника очень возросло количество дезертиров – почти вдвое за последние три месяца, по данным "Радио Свобода". Помимо бесперспективных штурмов, к этому побуждает прекращение отпусков для российских военнослужащих.

Ситуация возле Авдеевки: последние новости