Офицер ВСУ, политолог Тарас Березовец рассказал 24 Каналу, что происходит на разных участках фронта. По его словам, враг гонит на убой целые группы российских военнослужащих.
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"Мы фиксируем на ряде направлений, в частности на Авдеевском, Купянском, Лиманском, изменение тактики. Если раньше противник атаковал малыми группами до 10 человек, то теперь прибегает к массированным атакам – бросает целые штурмовые роты", – отметил Березовец.
Россияне спешат
"Это резкое увеличение атакующей группы фактически в 10 раз связано прежде всего с тем, что они очень спешат до Нового года достичь хоть какой-то "победы"", – объяснил Березовец.
Приоритетной целью для оккупантов остается Авдеевка, где на сегодня они сосредоточили наибольшее количество своих подразделений. Количество атак и примененного боекомплекта на этом узком участке фронта, возможно, даже превысило пиковые показатели во время битвы за Бахмут.
В то же время у противника очень возросло количество дезертиров – почти вдвое за последние три месяца, по данным "Радио Свобода". Помимо бесперспективных штурмов, к этому побуждает прекращение отпусков для российских военнослужащих.
Ситуация возле Авдеевки: последние новости
- Россияне активизировались возле прифронтового города с 10 октября. В течение суток 8 декабря они совершили 35 атак, но украинские защитники отразили их.
- В целом на Авдеевском направлении теперь действуют более 40 тысяч оккупантов. В то же время они несут колоссальные потери – около 300–400 человек в сутки.
- Аналитики ISW считают, что захватчикам приказали захватить Авдеевку и Купянск до президентских выборов – 15–17 марта. Владимир Путин может сконцентрировать свою кампанию на войне в Украине.