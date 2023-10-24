Експерти американського Інституту вивчення війни зазначили, що Росія, ймовірно, зможе підтримувати достатню інтенсивність артилерійського вогню в Україні у 2024 році. Водночас аналітики наголосили, що ця інтенсивність обстрілів буде на відносно нижчому рівні ніж у 2022 році.

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Що буде з російськими артобстрілами у 2024 році

Аналітики ISW, посилаючись на заяву керівника розвідувального центру сил оборони Естонії Антса Ківіселга, зазначили, що у Росії все ще залишається близько чотирьох мільйонів артилерійських снарядів. Їх окупанти можуть використовувати для ведення бойових дій "низької інтенсивності" у 2024 році.

Експерти зазначили, що є повідомлення про те, що Північна Корея відправила до Росії до 1 000 контейнерів з боєприпасами, кожен з яких містить від 300 до 500 артилерійських снарядів. Зрештою, за підрахунками естонського полковника, КНДР, можливо, надала Росії від 300 до 500 тисяч одиниць боєприпасів, яких може вистачити до одного місяця обстрілів, якщо росіяни використовуватимуть близько 10 тисяч снарядів на день.

ISW також посилають на слова українського військового аналітика Петра Черника, який повідомив, що наразі російські війська випускають від 10 до 15 тисяч снарядів на день. Водночас це значно менше, ніж темпи обстрілу влітку 2022 року, коли російська армія використовувала від 45 до тисяч артбоєприпасів на день.

Західні джерела та супутникові зображення підтвердили, що постачання з Північної Кореї, які, ймовірно, переважно складаються з артилерійських снарядів, різко зросли після того, як російська та північнокорейська влада почали більш офіційне військово-технічне співробітництво у вересні 2023 року,

– мовиться у дописі ISW.

Експерти американського Інституту вивчення війни зазначили, що, виходячи із західних оцінок, Росія, ймовірно, зможе підтримувати загалом достатню інтенсивність обстрілів у найближчому майбутньому. Водночас загальне зниження російських темпів вогню може перешкодити росіянам проводити широкомасштабні наступальні операції.

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