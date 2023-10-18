Російські пропагандисти заявляють, що Україні використала ATACMS для ударів по аеродромах у Бердянську й Луганську, втім, офіційного підтвердження немає. Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували, як у російському інфопросторі відреагували на заяви, про передачу ракет від США.

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Як ATACMS шокували росіян

Про перше застосування ракет ATACMS повідомив Володимир Зеленський. Цьому передували повідомлення у The Wall Street Journal, де заявили, що США "таємно" передали Україні ракети радіусом дії близько 160 кілометрів. Хоча Зеленський не підтвердив, що ATACMS використали саме для ударів по аеродромах у Бердянську й Луганську, проте так звані "воєнкори" заявляють, що саме цими ракетами атакували російську техніку.

Ймовірно, США таємно передали системи ATACMS, щоб забезпечити оперативну раптовість українським силам. Загальний шок у російському інформаційному просторі свідчить про те, що Україна досягла бажаного ефекту,

– заявили аналітики ISW.

Крім того, російський інфопростір висловлює неабияке занепокоєння через використання ATACMS. В Інституті вивчення війни припускають, що таке хвилювання вплине на те, як Росія ухвалюватиме рішення у майбутньому. Російські "воєнкори" масово скиглили через атаки на аеродроми на окупованих територіях, тому цілком ймовірно, що російське командування тепер враховуватиме, які об'єкти можуть опинитися під ударом ATACMS.

"Російське командування, ймовірно, буде змушене враховувати потенційне використання Україною ATACMS під час прийняття оперативно-тактичних рішень щодо розміщення військових засобів, і поточний рівень занепокоєння Росії свідчить про те, що цей розрахунок може бути особливо вираженим у найближчі тижні", – стверджують в Інституті вивчення війни.

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