Российские пропагандисты заявляют, что Украина использовала ATACMS для ударов по аэродромам в Бердянске и Луганске, однако официального подтверждения нет. Аналитики Института изучения войны проанализировали, как в российском информпространстве отреагировали на заявления, о передаче ракет от США.

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Как ATACMS шокировали россиян

О первое применение ракет ATACMS сообщил Владимир Зеленский. Этому предшествовали сообщения в The Wall Street Journal, где заявили, что США "тайно" передали Украине ракеты радиусом действия около 160 километров. Хотя Зеленский не подтвердил, что ATACMS использовали именно для ударов по аэродромам в Бердянске и Луганске, однако так называемые военкоры заявляют, что именно этими ракетами атаковали российскую технику.

Вероятно, США тайно передали системы ATACMS, чтобы обеспечить оперативную внезапность украинским силам. Общий шок в российском информационном пространстве свидетельствует о том, что Украина достигла желаемого эффекта.

– заявили аналитики ISW.

Кроме того, российское информпространство выражает немалую обеспокоенность из-за использования ATACMS. В Институте изучения войны предполагают, что такое волнение повлияет на то, как Россия будет принимать решение в будущем. Российские "военкоры" массово ныли из-за атак на аэродромы на оккупированных территориях, поэтому вполне вероятно, что российское командование теперь будет учитывать, какие объекты могут оказаться под ударом ATACMS.

"Российское командование, вероятно, будет вынуждено учитывать потенциальное использование Украиной ATACMS при принятии оперативно-тактических решений по размещению военных средств, и текущий уровень беспокойства России свидетельствует о том, что этот расчет может быть особенно выражен в ближайшие недели", – утверждают в Институте изучение войны.

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