Эксперты американского Института изучения войны отметили, что Россия, по всей вероятности, сможет поддерживать достаточную интенсивность артиллерийского огня в Украине в 2024 году. В то же время аналитики подчеркнули, что эта интенсивность обстрелов будет на более низком уровне, чем в 2022 году.

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Что будет с российскими артобстрелами в 2024 году

Аналитики ISW, ссылаясь на заявление руководителя разведывательного центра сил обороны Эстонии Антса Кивиселга, отметили, что у России все еще остается около четырех миллионов артиллерийских снарядов. Их оккупанты могут использовать для ведения боевых действий "низкой интенсивности" в 2024 году.

Эксперты отметили, что есть сообщения, что Северная Корея направила в Россию до 1 000 контейнеров с боеприпасами, каждый из которых содержит от 300 до 500 артиллерийских снарядов. Наконец, по подсчетам эстонского полковника, КНДР, возможно, предоставила России от 300 до 500 тысяч единиц боеприпасов, которых может хватить до одного месяца обстрелов, если россияне будут использовать около 10 тысяч снарядов в день.

ISW также ссылаются на слова украинского военного аналитика Петра Черника, который сообщил, что в настоящее время российские войска выпускают от 10 до 15 тысяч снарядов в день. В то же время это значительно меньше, чем темпы обстрелов летом 2022 года, когда российская армия использовала от 45 до тысяч артбоеприпасов в день.

Западные источники и спутниковые изображения подтвердили, что поставки из Северной Кореи, вероятно, преимущественно состоящие из артиллерийских снарядов, резко возросли после того, как российские и северокорейские власти начали более официальное военно-техническое сотрудничество в сентябре 2023 года,

– говорится в сообщении ISW.

Эксперты американского Института изучения войны отметили, что исходя из западных оценок Россия, вероятно, сможет поддерживать в целом достаточную интенсивность обстрелов в ближайшем будущем. В то же время, общее снижение российских темпов огня может помешать россиянам проводить широкомасштабные наступательные операции.

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