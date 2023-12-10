Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал 24 Каналу, что усиление интенсивности артиллерийских обстрелов со стороны противника связано с тем, что до подразделений россиян наконец-то доехали снаряды из КНДР. Однако северокорейское оружие небезупречно.

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Безумное огненное давление

Хотя у российских артиллеристов много нареканий на качество боеприпасов из Северной Кореи, однако у врага достаточно артиллерийского вооружения и боеприпасов к ним, чтобы системно и методично готовить по украинским защитникам.

Россияне используют 40 тысяч боеприпасов, начиная от 82-миллиметровых мин и большего калибра, в сутки – только в Восточном направлении фронта. Это безумное огневое давление на наших защитников, которое сказывается на них,

– подчеркнул Владислав Селезнев.

Сейчас враг не так активно использует бронетехнику из-за неблагоприятных погодных условий. Он не может на ней двинуться нашими полями, ведь застрянет в грязи. Однако как только почва стабилизируется из-за крайне низких температур, оккупанты возобновят тактику активного использования бронетехники, в частности танков.

Обратите внимание! Американский институт изучения войны в октябре предполагал, что Северная Корея отправила россиянам в 1 000 контейнеров с боеприпасами. В каждом контейнере содержится от 300 до 500 артиллерийских снарядов. Вероятно, Пхеньян предоставил Москве от 300 до 500 тысяч единиц боеприпасов. Этого количества должно было хватить примерно на месяц ведения обстрелов.

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